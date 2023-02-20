محمد بن مكتوم يشهد تحديات رموز الثنايا لأبناء القبائل بختامي المرموم

المصدر: وام

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شهد الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم ظهر اليوم بميدان المرموم فعاليات اليوم التاسع لمهرجان المرموم التراثي للهجن (ختامي المرموم 2023) والذي تضمن تحديات رموز سن الثنايا لهجن أبناء القبائل والتي أقيمت على مدار الأشواط الستة الأولى من الفترة المسائية التي تنافست من خلالها الشعارات المختلفة على مدار 16 شوطاً لمسافة ثمانية كيلومترات وشاركت 1100 مطية في منافسات سن الثنايا من خلال الفترتين الصباحية والمسائية.

وتمكنت "زعزعة" بشعار سعيد جابر عبدالله محمد من حصد كأس الثنايا البكار المفتوح بعد أن حسمت أقوى المعارك بزمن وقدره 12:06:8 دقيقة.

وواصل "مهند" المملوك لـ حمد راشد حمد غدير الكتبي مشوار تألقه في عالم سباقات الهجن ونجح في إهداء شعار مرغم بندقية الثنايا الجعدان المفتوح في توقيت وقدره 12:05:6 دقيقة.

وعاد شعار سعيد جابر عبدالله محمد للتتويج برابع الرموز في مهرجان ختامي المرموم 2023 وذلك من خلاله تقديمه لـ"مرعوشة" بطلة كأس الثنايا البكار المحليات بزمن بلغ 12:10:3 دقيقة.

واستحق "هملول"المملوك لـ سالم عبيد مبارك الكتبي حصد بندقية الثنايا الجعدان المحليات بعد أن قدم عرضاً مميزاً على مدار مسافة السباق التي قطعها في توقيت بلغ 12:24:1 دقيقة.

وظفرت "وسام" بشعار حمد نهيان سالم العامري بكأس الثنايا البكار للإنتاج مواصلة مشوار تألقها ورموزها في المهرجانات المختلفة حيث نجحت في الوصول إلى خط النهاية مسجلة توقيتاً بلغ 12:09:2 دقيقة.

وحصل شعار حمد نهيان العامري على ثاني رموزه في مهرجان ختامي المرموم 2023 من خلال فوز "سعود" ببندقية الثنايا الجعدان للإنتاج بزمن وقدره 12:21:8 دقيقة.

وقام الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم بتتويج الفائزين برموز سن الثنايا لهجن أبناء القبائل عقب نهاية الشوط الثامن لتحديات الفترة المسائية وذلك بحضور سعادة علي سعيد بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن وعبدالله أحمد فرج مدير إدارة الاعلام والتسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء بنادي دبي لسباقات الهجن.

كان ميدان المرموم قد شهد صباح اليوم تحديات سن الثنايا لهجن أبناء القبائل ضمن مهرجان المرموم التراثي (ختامي المرموم 2023) وذلك على مدار أربعة عشر شوطاً خصصت ثمانية منها لهجن الانتاج وذلك لمسافة ثمانية كيلومترات.

و ذهبت الصدارة في أول الأشواط الثنايا إلى "عنيدة" بشعار سعادة أحمد سلطان الحلامي والتي أهدت مالكها ناموس الثنايا البكار المحليات للإنتاج في زمن وقدره 12:27:6 دقيقة.

و بالمقابل ظفرت "طرب"المملوكة لـ محمد خليفة بالهول المهيري بقمة الثنايا البكار المهجنات للإنتاج في الشوط الثاني وذلك بتوقيت بلغ 12:23:6 دقيقة كان هو التوقيت الأفضل في التحديات الصباحية.

و نجح "الظبي" ملك علي راشد بن ظبيعه الكتبي في التألق من خلال مشاركته في ثالث الأشواط للثنايا الجعدان المحليات للإنتاج بعدما تمكن من قطع مسافة السباق في زمن 12:27:2 دقيقة.

أما "بشّار" فقد في الموعد مع مالكه علي غريب راشد الكتبي ونجح في حسم معركة الثنايا الجعدان المهجنات للانتاج في رابع الأشواط بتوقيت وقدره 12:27:0 دقيقة.

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