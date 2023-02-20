«الإمارات للموتوسيرف» 18 مارس

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية عن إقامة الجولة الثانية من بطولة «الإمارات للموتوسيرف»، على واجهة «القناة المائية» الواقعة بمدخل أبوظبي، والتي تعد من أشهر الوجهات السياحية في العاصمة.

وتقام البطولة تحت رعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية.

وتنطلق فعاليات هذه الجولة في 18 مارس المقبل، بمشاركة نخبة من المتسابقين يمثلون جنسيات مختلفة.

وأكد أحمد ثاني بن مرشد الرميثي نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية والعضو المنتدب أن اختيار «القناة المائية» لإقامة السباق يأتي ضمن خطة النادي لاختيار وجهات بحرية وشواطئ جديدة، بهدف الترويج السياحي لهذه الوجهات، وتقديم المنافسات في العديد من المناطق.

وأوضح الرميثي أن النادي أقام العديد من المهرجانات البحرية على العديد من الشواطئ في أبوظبي كان أبرزها في المرفأ، والسلع في الظفرة، وشاطئ ياس، وشاطئ الحديريات، والقرم، فيما ستكون «القناة» واجهة جديدة للمنافسات.

ووجه الرميثي الشكر لإدارة القناة على دعمها لإقامة المنافسات، ورغبتها في ظهور الحدث بأفضل صورة.

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