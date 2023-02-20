أحمد بن حمدان يشيد بجهود أندية الدولة في تطوير الرياضات البحرية

المصدر: وام

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أشاد الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث رئيس لجنة الإمارات للكايت سيرف والتجديف والتزحلق على الماء، بجهود جميع الأندية البحرية في الدولة.

وأكد أن جميع الأندية تعزز من جهود تطوير الرياضات البحرية بشكل عام ونشر رياضات الشراع والتجديف الحديث من خلال التعاون مع الاتحاد، كما تدعم جهود لجنة الإمارات للكايت سيرف والتجديف والتزحلق على الماء التي تعمل على توفير فرص مستمرة لمحبي هذه الرياضة.

جاء ذلك خلال تتويج الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان أبطال منافسات الجولة الثانية من بطولة دبي المفتوحة، التي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على شواطئ جزر دبي ضمن فعاليات الموسم الرياضي 2022-2023.

وكانت مراحل بطولة دبي المفتوحة لألواح التزحلق على الماء بالمظلات -كايت سيرف- اختتمت أمس الأحد، بمشاركة أكثر من 60 متسابقا من 21 دولة من بينها الإمارات.

وتابع الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان منافسات اليوم الختامي للجولة الثانية والتقى مع نجوم منتخب الإمارات الذين تنافسوا في 4 مسابقات هي توين تيب وهايدروفويل ووينيج فويل والاستعراضات الحرة لفئات مواطنين ورجال وسيدات وناشئين.

وأكد أن مستوى المشاركة في الجولة الثانية عكس مدى الاهتمام بهذه البطولة، التي اجتذبت العديد من الأبطال والبطلات حول العالم للمشاركة.

كما أشاد بالتنظيم المتميز لجولتي بطولة دبي المفتوحة والتميز الدائم الذي يسجله نادي دبي الدولي للرياضات البحرية والذي ينظم هذا الحدث للموسم السادس على التوالي.

وكانت منافسات البطولة شهدت استمرار تألق لاعبي منتخب الإمارات، حيث انتزع محمد عبيد المنصوري الصدارة في فئتين الأولى (توين تيب -مواطنين) متقدما على زميليه غيث الغيث، وأحمد عبد الكريم الكعبي، اللذين احتلا المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

كما فاز نفس اللاعب بصدارة منافسات الاستعراضات الحرة متقدما على زميليه غيث الغيث وعبد الله عيسى آل علي، اللذين احتلا المركزين الثاني والثالث على الترتيب.



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