نادي الشارقة يستقبل أبطال الرماية العربية

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل نادي الشارقة الرياضي، ممثلاً بإدارة الألعاب الفردية، بعثة منتخب الدولة للرماية الهوائية العائدة من جمهورية مصر العربية بعد المشاركة في البطولة العربية للرماية الهوائية (مسدس – بندقية).

وكان منتخب الإمارات، من فئة الناشئين (فرقي)، إنتزع الميدالية الذهبية والمركز الأول، في البطولة العربية التي جرت تحت إشراف الاتحاد المصري للرماية وبمشاركة 12 دولة هي (البحرين، العراق، اليمن، تونس، عمان، ليبيا، سوريا، السعودية، الإمارات، قطر، السودان، مصر).

وقاد ثنائي نادي الشارقة محمد كامل الكعبي، وعبدالله سيف منتخب الإمارات لتحقيق الميدالية الذهبية في سلاح المسدس لمسافة 10 متر، مع زميلهم عبدالله آل علي لاعب نادي الذيد، في البطولة التي جرت بميدان الرماية العالمية في المدينة الدولية للألعاب الأولمبية.

وتمكن نجم النادي والمنتخب، عبدالله سيف من الفوز بالميدالية البرونزية في مسابقة فردي الناشئين، لسلاح المسدس لمسافة 10 م، بالاضافة لحصول السيدات على ميدالية برونزية ليجمع منتخبنا 3 ميداليات من البطولة.

وهنأ المهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري، أفراد البعثة على الإنجاز المحقق، والذي يؤكد على قدرة أبناء الإمارات للمنافسة ومقارعة الكبار وصعود منصات التتويج، مبيناً أن الإمارات مليئة بالمواهب والمتميزين في الألعاب الفردية والذين سيكون لهم شأن كبير في المستقبل القريب.

وقال الهاجري: "أنه لمن الفخر أن يتمكن أبناءنا من رفع علم الدولة في المحافل الخارجية، هذا هو التوجيه الذي وجهنا به صاحب السمو حاكم الشارقة، بالعمل على إعلاء راية الإمارات في كافة المشاركات الخارجية، ونادي الشارقة يعمل مع كافة اتحادات الألعاب الفردية لتنزيل هذه الرؤية وتحقيق الهدف المرجو وهو رؤية علم الإمارات في أكبر المحافل العالمية".

وأشاد رئيس الألعاب الفردية بدور إتحاد الرماية برئاسة الشيخ أحمد بن حشر آل مكتوم على جهوده في الارتقاء بمستوى لاعبي الأندية مضيفاً: أسعدتنا نتيجة منتخب الإمارات، سعداء بأداء لاعبينا الذين نجحوا في قيادة المنتخب لتحقيق هذا الإنجاز الذي سيكتب باسم دولة الإمارات العربية المتحدة، مضيفاً أن هدف النادي الأساسي هو رفد منتخبات الدولة بأفضل العناصر لتحقيق النجاح ولتأكيد المكانة والسمعة التي باتت تتحلى بها الإمارات. مؤكدا دور مجلس الشارقة الرياضي الذي يعمل في دعم لاعبينا المواطنين في التمثيل المشرف خارج الدولة.

حضر الاستقبال من جانب الاتحاد هند الحوسني عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرماية، من نادي الشارقة الرياضي المهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري رئيس إدارة الألعاب الفردية، وعبدالرحمن المليحي مشرف اللعبة وعلي حسن مدير الادارة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز