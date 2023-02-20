رابطة محترفات التنس تحتفل باليوبيل الذهبي في دبي

المصدر: وام

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حرصت الرابطة العالمية لمحترفات التنس (WTA)، على الاحتفال في دبي بمرور 50 عاماً على تأسيسها، وذلك على هامش بطولة سوق دبي الحرة للسيدات، إحدى بطولات الرابطة.

وشارك في الاحتفال باليوبيل الذهبي عدد من اللاعبات والمدربين والحكام، إضافة لممثلي بطولات سوق دبي الحرة للتنس والموظفين العاملين بالبطولة، وانضم إليهم صلاح تهلك الرئيس التنفيذي للعمليات المشتركة في سوق دبي الحرة، مدير بطولات سوق دبي الحرة للتنس.

وشكل المشاركون في الاحتفالية "رقم 50" بأجسادهم على الملعب الرئيسي لاستاد سوق دبي الحرة للتنس.

وأقيمت الاحتفالية على هامش انطلاق منافسات الدور الأول لبطول سوق دبي الحرة للتنس، والتي تستمر حتى 25 فبراير الجاري، بمشاركة 17 من أفضل 20 لاعبة بالعالم.

وقالت ليلى أني فرنانديز المصنفة 39 عالميا: "يحمل احتفالنا بالذكرى الخمسين لتأسيس رابطة محترفات التنس في دبي قيمةً كبيرة بالنسبة لي، وأتمنى أن أكون مثالاً إيجابياً تستلهم منه اللاعبات الواعدات الشجاعة لتحقيق أحلامهن".

وأضافت: "أعتقد أن رابطة محترفات التنس حققت إنجازات مميزة في الأعوام الماضية. وبرغم هذا، لا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه".

وأعرب صلاح تهلك عن سعادته باستضافة دبي لاحتفالية الرابطة تزامنا مع النسخة 23 من بطولة سوق دبي الحرة للسيدات، وقال: "تقدم رابطة محترفات التنس نموذجاً يحتذى به لبقية الهيئات الرياضية، خاصة فيما يتعلق بتحسين المشهد الرياضي للسيدات في جميع أنحاء العالم وتعزيز المساواة والشمولية لدى الجميع".

وتتولى الرابطة تنظيم جولة رابطة محترفات التنس، والتي تمثّل الجولة العالمية لمحترفات التنس، وتضم الرابطة حاليا أكثر من 2500 لاعبة من 100 دولة، كما تنظم أكثر من 50 بطولة سنوياً في 6 قارات.

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