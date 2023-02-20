ذهبية تاريخية لـ«الأبيض» في «عربية الرجبي»

المصدر: العين – العوضي النمر

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فاز منتخب الإمارات للرجال بذهبية البطولة العربية الثامنة للرغبي بعد فوزه على تونس بنتيجة 15 - 10 بملاعب نادي العين للفروسية والرماية والغولف، وتعد الذهبية تاريخية حيث يفوز بها «الأبيض» للمرة الأولى، ونال منتخبنا للسيدات الميدالية الفضية للمرة الأولى أيضاً، وجاءت عقب خسارته أمام نظيره التونسي 5 - 26، وسبق لمنتخب السيدات تحقيق الميدالية البرونزية.

ونال منتخب تونس فضية الرجال، وذهبت البرونزية إلى ليبيا بعد الفوز على مصر 19 - 12، فيما احتفظ منتخب تونس بذهبية السيدات، وحقق منتخب مصر الميداليات البرونزية بفوزه على سوريا 10 - 7، وتوج الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للرجبي، الفائزين بحضور قيس الظالعي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للرجبي، ومحمد الناصري المدير العام لنادي العين الفروسية والرماية والغولف.

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