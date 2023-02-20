نهيان بن زايد: طواف الإمارات يعزز الدولة مركزاً عالمياً للدراجات الهوائية

المصدر: أبوظبي - البيان

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تنطلق اليوم أولى مراحل النسخة الخامسة من طواف الإمارات، بمشاركة 140 دراجاً يمثلون 20 فريقاً عالمياً، ويبدأ الطواف من أبوظبي وينتهي فيها، عبر 7 مراحل بمجموع 1028 كم، ويتألف مسار السباق من 4 مراحل سريعة، ومرحلتين جبليتين، بالإضافة لمرحلة «ضد الساعة»، لمسافة 17.2 كم.

وأكد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، أن طواف الإمارات يسهم في تحقيق العديد من المكتسبات، ليمتد تأثيره الإيجابي والمهم إلى العائد الاقتصادي والترويجي والسياحي للإمارات عموماً، وأبوظبي بشكل خاص.

وقال سموه: يسلط الطواف الضوء على العديد من معالم الإمارات البارزة القديمة منها والحديثة، في ظل متابعة الملايين لمنافسات السباق العالمي الوحيد في الشرق الأوسط، كما يعزز الطواف من توجه القيادة الرشيدة وخطواتها الحثيثة لجعل الإمارات أحد المراكز العالمية لركوب الدراجات الهوائية. وأضاف سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان: مثل هذه الأحداث الرياضية العالمية الكبيرة، تتوافق مع السمعة الكبيرة والسجل الحافل لاسم الإمارات، وأبوظبي، في استضافة وتنظيم مختلف الفعاليات والأحداث الرياضية، وإضافة النجاح في كل عام بعد الآخر.

وينطلق السباق العالمي الوحيد في الشرق الأوسط اليوم في منطقة الظفرة، عبر المرحلة الأولى لمسافة 151 كم من قلعة الظفرة وصولاً إلى مدينة المرفأ، تليها المرحلة الثانية «ضد الساعة» وتقام في أبوظبي في ميناء خليفة، وتقام المرحلة الثالثة الأربعاء المقبل من شاطئ المظلات في الفجيرة، وصولاً إلى قمة جبل جيس في رأس الخيمة لمسافة 185 كم، وينطلق المتسابقون في اليوم التالي من الشندغة مروراً بأبرز معالم دبي ووصولاً إلى ميناء هاربور لمسافة 174كلم، وتقام المرحلة الخامسة ،24 الجاري لمسافة 182 كم انطلاقاً من جزيرة المرجان،وصولاً إلى أم القيوين، تليها باليوم التالي المرحلة السادسة انطلاقاً من علام وارنر برذرز وصولاً إلى كاسر الأمواج، مروراً بأبرز معالم أبوظبي لمسافة 166 كم، ويصل الطواف للعين 26 الجاري ولمسافة 153 كم انطلاقاً من استاد هزاع بن زايد وصولاً إلى قمة جبل حفيت.

وأقيم أمس المؤتمر الصحافي للحدث بمشاركة نخبة من الدراجين، عبروا عن سعادتهم بالعودة للمشاركة في الطواف، وتطلعهم للمنافسة بقوة في جميع مراحله ، شارك في المؤتمرالبريطاني مارك كافنديش «حامل اللقب»، والبلجيكي ريمكو بطل العالم،والبريطاني آدم ييتس الذي يشارك لأول مرة مع فريق الإمارات،والهولندي جرونفيجن والإيطالي فيفياني،والإسباني بيلو بيلباو.

وعبر مطر اليبهوني رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للدراجات الهوائية رئيس فريق الإمارات عن فخره باستمرار نجاح الطواف وقال: الحدث أصبح هدفاً رئيسياً لنخبة نجوم العالم، وعيون فريق الإمارات على اقتناص اللقب للمرة الثالثة على التوالي، ورحب عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، بالنجوم العالميين ، وقال: نفخر بعودة الطواف مجدداً، ونثق في تحقيق النجاح.

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