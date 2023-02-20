منتخبنا والكويت في «غرب آسيا للسلة»

المصدر: (دبي- ياسر قاسم)

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يبدأ منتخب الإمارات للسلة مشواره في تصفيات غرب آسيا، بلقاء نظيره الكويتي، مساء اليوم، في الدوحة، سعياً وراء الصعود للدور الثاني، من ضمن 4 منتخبات من أصل ست مشاركة في التصفيات، وسيلتقي منتخبنا في الجولة الثانية مع المنتخب العراقي، غداً، ثم يختتم مبارياته في اليوم التالي أمام نظيره الفلسطيني، ويتصدر التصفيات حالياً منتخبا فلسطين وقطر، برصيد أربع نقاط، يليهما الإمارات والعراق برصيد ثلاث نقاط، ثم الكويت وعمان برصيد نقطتين.

وأكد راشد النقبي مشرف المنتخب أن التحضيرات اكتملت بعد الدورة الثلاثية في قطر، وضمت منتخبات الإمارات والسعودية وقطر، وأسفرت عن فوز منتخبنا على السعودية 67 - 77، والخسارة أمام قطر 60 - 66. فيما اكتملت قائمة الفريق بانضمام المصابين جاسم محمد وراشد الزعابي ومحمد عبد اللطيف.

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