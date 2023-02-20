بوبوف وأوليفيجا بطلا «تحدي سبينس دبي 92» للدراجات الهوائية

المصدر: دبي - البيان

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فاز بوبوف أنتوم من فريق بوكبود الروسي، والليتوانية أوليفيجا باليسايت من فريق شرطة دبي، بلقب النسخة الـ13 من «تحدي سبينس دبي 92» للدراجات الهوائية، الذي أقيم بدعم من مجلس دبي الرياضي، وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، وتحت مظلة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، وشهد مشاركة أكثر من 2200 درّاج، من بينهم 150 دراجاً محترفاً.

ويعد التحدي من التصفيات المؤهّلة للمشاركة في بطولة جران فوندو العالمية، وتنافس المشاركون على مضمار سباق يمتد لمسافة 95.4 كيلومتراً عبر مدينة دبي، وطاف الدرّاجون على أهم المواقع الشهيرة في دبي، مروراً بمدينة إكسبو دبي، وجميرا غولف إستيت، والقرية العالمية، قبل أن ينتهي المطاف في مدينة دبي الرياضية وقرية الفعاليات «إيت ويل ليف ويل» التابعة لسبينس.

مراكز

وحسم بوبوف المركز الأول في منافسات الرجال قاطعاً مسافة السباق في 2:04:38.42 ساعة، تلاه الجزائري نسيم سعيدي من فريق شرطة دبي بزمن 2:04:38.50 ساعة، وحل الفنزويلي ميجول أوبيتو في المركز الثالث بزمن 2:04:39.02 ساعة. وفي منافسات السيدات، سيطر فريق شرطة دبي على المراكز الثلاثة الأولى، وفازت الليتوانية أوليفيجا باليسايت بالمركز الأول بزمن 2:06:15.17 ساعة، تلتها زميلتها ومواطنتها أكفيل جيدراتيت بزمن 2:06:15.27 ساعة، وحلت زميلتهما الأوكرانية فاليريا كونونينكو ثالثة بزمن 2:06:15.38 ساعة.

تأهل

وتأهل 202 دراج من المنافسين الأوائل في السباق من جميع الفئات للمشاركة في السباق النهائي العالمي الأكبر من نوعه في العالم، والمقرر بمدينة غلاسكو الأسكتلندية من 3 إلى 13 أغسطس المقبل، الذي يجمع أول مرة المتأهلين من 13 بطولة عالمية من مختلف القارات، أهمها تحدي سبينس دبي 92، كما تأهل الفائزون في التحدي للحصول على رخصة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية وإدراجهم ضمن تصنيفه.

سباقات

وفي ختام سباقات صيدليات أستر BIG 5، وفي فئة القميص الأصفر تصدّر كلٌّ من ميشيل ليندكفيست وليان أوكامب الترتيب، بإحرازهما الفوز في السباق النهائي من البطولة، واجتاز ميشيل ليندكفيست مسافة السباق في 2:14:39.584 ساعة، فيما اجتازت ليان أوكامب مسافة السباق البالغة 95.4 كيلومتراً في 2:06:15.537 ساعة، أما في فئة القميص الأزرق لسباقات الدراجين المخضرمين والجديدة لهذا العام، حقق كل من ساي كوكس وكلير مارتن الصدارة في فئتي الرجال والسيدات.

وشهد السباق الكلاسيكي المحلي مشاركة قياسية لعدد المشاركين الصغار، وصل إلى 567 طفلاً شاركوا في سباق جيمس للتعليم للدراجين الصغار، وشهد التحدي عودة المسار المخصص للمبتدئين والبالغ طوله 38 كم ضمن سباق «ذا توتال إنيرجي» الذي يلتف حول موقع مدينة إكسبو دبي.

احتفالية

قال ستيوارت هويسون، مدير السباق في تحدي سبينس دبي 92 للدراجات: نتوجه بالشكر لجميع الدراجين الذين شاركوا في التحدي وأسهم حماسهم في تحويل الحدث إلى احتفالية في أجواء ممتعة، ونشكر شرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي، ومجلس دبي الرياضي على دعمهم المستمر الذي أسهم في النجاح الكبير.

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