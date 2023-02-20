سابالينكا: أعشق دبي وهدفي الفوز ببطولة التنس

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أكدت نجمة التنس البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الثانية عالمياً أن تتويجها بأول لقب ببطولات الغراند سلام يفتح شهيتها للمزيد من الألقاب، لافتة إلى أن سحر مدينة دبي وعشقها لها يجعلها أكثر رغبة وحرصاً على التتويج باللقب لتصبح زيارتها إلى المدينة مكتملة السعادة بتحقيقها بطولة جديدة في مسيرتها، وموضحة أنها ستبذل قصارى جهدها لتحقيق لقب النسخة الحالية التي انطلقت منافساتها أمس وتستمر حتى السبت المقبل، ويبلغ مجموع جوائزها المالية 2.9 مليون دولار.

ونجحت سابالينكا في الفوز بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس الشهر الماضي، وهو الأول في مسيرتها في بطولات «غراند سلام» إثر فوزها على الكازاخستانية إيلينا ريباكينا بمجموعتين لواحدة (4-6، 6-3 و6-4) في مباراة دامت قرابة ساعتين ونصف.

لقاء

وقالت النجمة البيلاروسية خلال اللقاء المفتوح مع الإعلاميين ببطولة سوق دبي الحرة للتنس أمس: «القرعة قوية حقاً هنا، أحب هذه البطولة، وأعشق هذه المدينة. وأضافت: بالطبع أريد أن أفوز بهذه البطولة، أعلم أن هناك الكثير من المباريات المقبلة، والكثير من المباريات الصعبة، لذلك يجب أن أعمل بجد، وفي حال نجحت في الفوز باللقب سيكون الأمر رائعاً حقاً».

وأوضحت سابالينكا أنها انتظرت كثيراً حتى تحقق أول ألقابها في بطولات «غراند سلام»، مبينة أن حصولها على لقب بطولة أستراليا المفتوحة لم يكن سهلاً، وأن هذا اللقب يعني لي الكثير، آمنت بقدراتي، لكنني انتظرت طويلاً، كنت أعمل بجدّ، ولم أستطع الحصول عليه، لقد تعرضت لعدة هزائم في العديد من البطولات في نصف النهائي قبل أن أكسر هذه العقدة.

وأضافت: «عندما حققت اللقب كنت سعيدة جداً، لم أصدق ذلك في البداية، ثم في الأسبوع الثاني فكرت في الأمر وقلت يا إلهي، لقد فعلت ذلك، نعم حدث ذلك، إنه أمر مدهش للغاية، أريد تحقيق المزيد».

مشاركة

واعتبرت سابالينكا بطولة سوق دبي الحرة للتنس نسخة مصغرة عن بطولات «غراند سلام» خصوصاً أن النسخة الحالية تشهد مشاركة 17 من أفضل 20 مصنفة على مستوى العالم.

وأضافت: «سيكون من الرائع أن أحقق الفوز بلقب بطولة دبي، بعدما حصدت لقب بطولة أبوظبي في العام الماضي، والأمر نفسه بالنسبة إلى بطولة الدوحة».

وتابعت: «بعد البطولة توجهت إلى دبي لقضاء بعض الإجازة والتعرف على الأجواء قبل أن أبدأ التدريبات استعداداً لبطولة سوق دبي الحرة».

أما بالنسبة إلى تغيير نوعية الكرات وتأثير ذلك على المباريات، قالت: «أعلم أن السطح جديد كما أن الكرات أصبحت أكثر سرعة وتتطاير وهو ما يتطلب جهداً كبيراً من اللاعبات، ولكن في الوقت نفسه يساعدنا على تقديم أداء جيد في البطولة».

وختمت تصريحاتها بأنها تعلم أن القرعة ستكون صعبة، وقالت: «البطولة تضم عدداً كبيراً من اللاعبات المصنفات، وبالتأكيد القرعة صعبة، ولكن سأتبع الطريقة التي كانت من أهم أسباب تتويجي ببطولة أستراليا المفتوحة، وهو تركيزي على نفسي فقط ومردودي وأن أقدم كل ما لدي والمستوى الذي أطمح إليه، بينما لا أفكر في التوقعات وأقول لنفسي دائماً أن أرفع من مستواي وأن أكون جاهزة للاحتمالات كافة».

أداء

على جانب آخر، شهدت البطولة، خروج اللاعبة ستيفانيا بوجيكا، المولودة في الإمارات، والبالغة من العمر 17 عاماً، من البطولة أول من أمس، بعد أن قدمت أداءً استثنائياً، في أولى مشاركاتها ضمن بطولة رابطة محترفات التنس من فئة 1000 نقطة.

وسطّرت بوجيكا اسمها بحروفٍ من ذهب، الجمعة الماضي، في البطولة التي تستضيفها دبي، حيث حققت فوزاً نظيفاً خلال الجولة الأولى من المباريات المؤهلة على دانكا كوفينتش، المصنفة في المركز 63 عالمياً.

لحظات

وتبددت آمال بوجيكا المولودة في دبي لأبوين رومانيين، بالفوز في البطولة، السبت، على أرض الملعب رقم 3 في استاد سوق دبي الحرة للتنس، الذي شهد حضوراً جماهيرياً كبيراً، وذلك بعد خسارتها بمجموعتين نظيفتين أمام كاتارينا زافاتسكا، اللاعبة الأوكرانية صاحبة الـ 23 عاماً، والتي تشارك في البطولة منذ عام 2017، وتحتل المركز 277 عالمياً. وحققت بوجيكا ست نقاط في أول سبع ألعاب من المباراة، ولكنها تعثرت في اللحظات الحاسمة، لتخرج من البطولة على إثر الخسارة.

خبرة

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت بوجيكا: «اكتسبت خبرةً كبيرةً خلال هذا الأسبوع، ولا أشعر بالحزن على خسارة مباراة الأمس، إنما أشعر بالرضا عن أدائي الذي يدفعني لمواصلة المحاولة في المستقبل». وطلبت بوجيكا من المعالج الفيزيائي، التدخل لمعاينة نوع من الإزعاج العضلي الذي أصابها في منتصف المجموعة الثانية، وتأخرها بنتيجة 3-0.

ولعبت بوجيكا مباراتين قويتين على مدار يومين متتاليين، للمرة الأولى في مسيرتها الرياضية، لذلك لم يشكل الألم مفاجأةً بالنسبة لها، أو لمدربها أندرو جيمينو، حيث يبدو أن ألم الظهر الذي ألمّ ببوجيكا، أثّر بنظرها، وبنظر مدربها على نتيجة المباراة.

12 مباراة لحساب الدور الأول اليوم

تتواصل منافسات الدور الأول اليوم، بإقامة 12 مباراة تتقدمها المواجهة التي تستهل من خلالها اللاتفية يلينا أوستابينكو المصنفة 14 حملة الدفاع عن لقبها وتجمعها مع الأوكرانية كاترينا زافتسكا المصنفة 277 عالمياً على الملعب الرئيس بداية من الساعة السابعة مساء تليها مباراة الكازاخية ايلينا ريباكينا المصنفة 10 مع الكندية بيانكا أندريسكو المصنفة 36.

كما تلتقي السويسرية جيل تيخمان المصنفة 28 مع الروسية أناستازيا بوتانوفا المصنفة 31، وتلتقي البرازيلية بياتريز حداد مايا المصنفة 12 عالمياً مع الرومانية سورانا سيرستيا.

ومن بين النتائج التي أسفرت عنها مباريات، أمس، ضمن منافسات الدور الأول، فوز التشيكية باربورا كريشكوفا التي حازت لقب الوصافة مرتين في 2016 و2021 على الرومانية أيرينا كاميليا المصنفة 38 بمجموعتين دون رد بواقع 6 - 4 و6 - 2 ، وفوز الأمريكية ماديسون كيز على الإيطالية ياسمين باوليني 6-1 و6-1، وفوز الصينية كينوين شينغ على مواطنتها شواي تشانغ المصنفة 24 بمجموعتين دون رد بواقع6 - 3 و6 - 1.

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