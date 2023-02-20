8 ألعاب في النسخة العاشرة لدورة ند الشبا

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أعلنت اللجنة المنظمة لـ«دورة ند الشبا الرياضية» عن فتح باب التسجيل، في النسخة العاشرة من الدورة التي تنظم خلال شهر رمضان المبارك في مجمع ند الشبا الرياضي، وتتضمن 8 ألعاب رياضية هي: الكرة الطائرة، والبادل تنس، والجوجيتسو، والقوس والسهم، والمبارزة، وكرة السلة بالكراسي المتحركة، وسباق الجري، وسباق الدراجات الهوائية.

ويُفتح باب التسجيل، اليوم، أمام اللاعبين والفرق للمشاركة في جميع الرياضات المعتمدة في جدول منافسات الدورة، وسيكون بنظام التسجيل الإلكتروني المعتمد للدورة.

وتعدّ دورة ند الشبا التي انطلقت بتوجيهات ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، من أبرز الفعاليات الرياضية، وولدت كبيرة وواصلت النمو والتطور وإضافة المزيد من الرياضات إلى برنامجها السنوي عاماً بعد آخر.

ترتيبات

وتعمل اللجنة في كل نسخة على تعزيز مكانة الدورة على الصعيد المجتمعي والرياضي، وتحقيق الأهداف الكبيرة التي وضعها سمو راعي الدورة التي وصلت إلى النسخة العاشرة وهي في مقدمة الأحداث السنوية أهم حدث رياضي يقام في شهر رمضان، وعلى مدار العام، ويترقب رياضيونا الهواة والمحترفون من داخل وخارج الدولة قدوم شهر رمضان للمشاركة في فعاليات الدورة الرياضية الأكبر من نوعها والتي تضم رياضات مختلفة وفئات متعددة ما يتيح للجميع المشاركة فيها وخوض تجربة التنافس والتعارف مع الآخرين والفوز بالبطولات والجوائز المالية والتذكارية المتميزة.

اجتماعات

وتواصل اللجنة المنظمة للدورة اجتماعاتها برئاسة سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وتضم ناصر أمان آل رحمة نائباً للرئيس، وحسن المزروعي مديراً للدورة والعضوين الدكتور عبدالحميد العطار، والنقيب ناصر محمد الكتبي ممثل شرطة دبي، فيما يترأس اللجنة التنفيذية للدورة صالح المرزوقي، وتضم علي عمر نائباً للرئيس، والعضوين خالد العور وعادل البناي.

واختارت اللجنة الرياضات الرسمية للنسخة العاشرة بعناية كبيرة وتضم رياضات مختلفة وذات جماهيرية كبيرة، بما يعزز من دور المنافسات في نشر ممارسة الرياضة في صقل مواهب رياضيينا وتطوير مستوياتهم بالتنافس مع أقوى الرياضيين.

الكرة الطائرة

يستمر تسجيل الفرق في بطولة الكرة الطائرة حتى 23 فبراير الجاري، فيما يبدأ تسجيل اللاعبين في البطولة من 1 وحتى 20 مارس المقبل، ويسمح بتسجيل 14 لاعباً بحد أقصى في الفريق، و10 لاعبين بحد أدنى، على أن يكون عمر اللاعب 18 سنة فما فوق.

ويسمح بتسجيل اللاعبين من غير المواطنين بحد أقصى 12 لاعباً في الفريق الواحد وألا يقل عدد اللاعبين المواطنين في الفريق عن اثنين من اللاعبين، وفي حالة حدوث إصابات للاعب أو أكثر يتم الاستبدال من أعضاء الفريق المسجلين فقط. وسيتم توزيع الفرق الثمانية المشاركة على مجموعتين تتكون كل مجموعة من 4 فرق وتقام المباريات بنظام دوري من دور واحد، ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة لنصف النهائي، الذي يقام بنظام خروج المغلوب، ويتأهل الفائزان للمباراة النهائية.

الجري

يستمر التسجيل للمشاركة في سباق الجري لمسافات 10 و5 و4 كيلومترات، حتى 3 أبريل المقبل، ويسمح بالمشاركة في المنافسات للعدائين من المواطنين والمقيمين واللاعبين المحليين والدوليين من داخل الدولة، ضمن عدة فئات وهي: الفئة المفتوحة للرجال والسيدات، والفئة المجتمعية للمواطنين والمواطنات، وفئة كبار المواطنين والمقيمين من الرجال والسيدات من عمر 50 سنة فما فوق، وفئات الصغار المفتوحة المخصصة لسباق 4 كيلومترات للشباب والشابات من عمر 13 و14 سنة، وفئة الناشئين والناشئات من عمر 11 و12 سنة.

وسيتم التحكيم في هذه البطولة حسب لوائح اتحاد ألعاب القوى.

الدراجات الهوائية

يتواصل التسجيل في سباق الدراجات الهوائية لمسافة 77 كيلومتراً حتى 25 مارس المقبل، ويسمح بالمشاركة لجميع المواطنين والمقيمين من الهواة ولاعبي الأندية الذين يشاركون في السباقات الرسمية داخل وخارج الدولة من عمر 18 سنة فما فوق، ضمن الفئة المفتوحة للرجال والسيدات، وفئة الهواة للمواطنين والمواطنات المسجلين ضمن الفرق والأندية الخاصة، والفئة المجتمعية للمواطنين والمواطنات من غير المسجلين في الأندية والفرق الخاصة وفرق الشرطة والقوات المسلحة والدفاع المدني، وفئة كبار المواطنين والمقيمين للرجال والسيدات فوق 50 سنة، وفئة أصحاب الهمم بدراجات الطريق ودراجات اليد، وفئة المكفوفين.

البادل تنس

يستمر التسجيل في بطولة البادل حتى 19 مارس المقبل، ضمن الفئات المحلية والفئات الدولية، وتتضمن الفئات المحلية فئة تصنيف 10 نقاط للرجال والسيدات، وفئة التصنيف المفتوح 100 نقطة، وفئة الإماراتيين والمقيمين 200 نقطة، وفئة الناشئين تحت 16 سنة، فيما تتضمن الفئات الدولية كلاً من الفئة الذهبية وفئة المنتخبات الدولية.

ويتواصل التسجيل للفرق المشاركة في بطولة كرة السلة بالكراسي المتحركة من 16 وحتى 23 مارس المقبل، فيما يتواصل التسجيل في بطولة المبارزة حتى 20 مارس وفي بطولة القوس والسهم حتى 24 مارس وبطولة الجوجيتسو حتى 21 مارس.

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