فوديسيك: دبي بوابة أحلامي إلى ميدالية أولمبية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

عبّر السلوفيني توني فوديسيك عن سعادته بالفوز والتتويج بالمركز الأول في منافسات مسابقة هايدروفويل للمحترفين ببطولة دبي المفتوحة لألواح التزحلق على الماء «كايت سيرف»، التي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية للموسم السادس على التوالي، محققاً العلامة الكاملة في أربع مراحل.

وفوديسيك هو صاحب الميدالية الفضية في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية للشباب في بيونس آيرس 2018، وبطل أوروبا والعالم في مسابقة هايدروفويل.

وقال البطل الجديد للمسابقة: دبي بوابة أحلامي إلى ميدالية أولمبية، حيث تأتي زيارتي لها هذه المرة مختلفة، لأن توقيتها جاء قبل عام من انطلاقة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في «باريس 2024»، وبرنامجي الطموح لتحقيق ميدالية أولمبية لبلدي في هذه الرياضة بدءاً من شواطئ «جزر دبي»، كما أن مشاركتي في البطولة جاءت في توقيت أكثر من مناسب؛ نظراً لبرودة الطقس في أوروبا وصعوبة التدريب في مياه البحر الأبيض المتوسط والبحر الأدرياتيكي، وقال: حرصت خلال السنوات الماضية على زيارة الإمارات، وإمارة دبي 8 مرات للاستمتاع بأجمل شتاء في العالم والشواطئ الساحرة، لتطوير مهاراتي والبقاء مستعداً للمنافسات المقبلة.

وأشار إلى أنه نجح من قبل في الحصول على فضية ألعاب الشباب في الأرجنتين، ويطمح للذهب هذه المرة، مؤكداً أن انضمام رياضة «كايت سيرف» إلى أولمبياد «باريس 2024» رسمياً فرصة رائعة لحصد ميدالية جديدة. الجدير بالذكر أن السلوفيني توني فوديسيك سبق له التألق في بطولة دبي المفتوحة لألواح التزحلق على الماء «كايت سيرف» في موسم 2020-2021، وكان نادي دبي الدولي للرياضات البحرية نظم أول حدث من نوعه في «كايت سيرف» عام 2001.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز