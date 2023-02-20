تألق «الشايبه» و«شاهين» و«الخفيفه» في «ختامي المرموم»

المصدر: دبي - علي الظاهري

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شهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، منافسات الفترة المسائية أمس، لهجن أصحاب السمو الشيوخ في سن الحول والزمول ضمن ختامي مهرجان المرموم، بحضور الشيخ ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان، وأنجاله الشيخ محمد بن ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان، والشيخ نهيان بن ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان، بميدان المرموم.

وتميزت أولى محطات السن الكبير لهجن أصحاب السمو في سن الحول والزمول منافسات قوية في السباقات التي امتدت لمسافة 8 كلم، بواقع 14 شوطاً في الفترة الصباحية و12 مسائياً بمشاركة 400 مطية.

وواصل المضمر محمد زيتون المهيري تألقه بعد أن قاد «الشايبه» لهجن الرئاسة إلى انتزاع صدارة قمة الحول في الشوط الرئيسي مسجلة زمناً قدره 12:10:1 دقيقة. وسيطرت هجن العاصفة على صدارة ثاني الأشواط بقيادة المضمر غياث الهلالي الفوز عبر «شاهين» نجم الزمول في الشوط الرئيسي الثاني مسجلاً زمناً قدره 12:35:1 دقيقة. وواصل شعار هجن الرئاسة تألقه في تحديات الفترة المسائية بعد أن تمكن المضمر محمد زيتون المهيري من الفوز بناموس الحول في الشوط الثالث بقيادته «الخفيفه» لانتزاع المركز الأول مسجلاً زمناً قدره 12:08:9 دقيقة.وحلقت «أوزان» لهجن الشحانية بصدارة الشوط الرابع للحول بقيادة المضمر محمد خالد العطية مسجلة زمناً قدره 12:14:6 دقيقة.

رموز الثنايا

من جهة أخرى، يصل ختامي المرموم اليوم إلى محطة تحدي سن الثنايا لهجن أبناء القبائل لمسافة 8 كلم، وتقام بالفترة الصباحية 14 شوطاً منها ثمانية أشواط للإنتاج، بينما ستشهد الفترة المسائية منافسة كبيرة تشعل المنافسة بين الشعارات المختلفة لأبناء القبائل على 6 رموز، وهي كأسا المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم و1.5 مليون درهم للثنايا البكار المفتوح والإنتاج، وبندقيتان ومليون درهم للثنايا الجعدان المفتوح والإنتاج، وكأس المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم ومليون درهم للثنايا البكار المحليات، وبندقية و800 ألف درهم لليذاع الجعدان المحليات، فيما يحصل الفائزون حتى المركز العاشر في جميع الأشواط على جوائز نقدية قيمة.

الفترة الصباحية

وبالعودة إلى نتائج الفترة الصباحية لهجن أصحاب السمو الشيوخ، افتتحت هجن الشحانية مشوار التحدي في سن الحول والزمول بحصد ناموس الشوط الرئيسي للحول عن طريق «شوق» بقيادة المضمر سالم فاران المري مسجلة زمناً قدره 12:15:1 دقيقة. واستمر تألق هجن الشحانية في الشوط الثاني تحت قيادة المضمر محمد خالد العطية عن طريق بطل قمة الزمول «الرفاع» مسجلاً زمناً قدره 12:31:5 دقيقة. واقتنصت «هملوله» لهجن الرئاسة بقيادة المضمر علي جميّل الوهيبي صدارة الشوط الثالث للحول مسجلة زمناً قدره 12:22:8 دقيقة.

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