الإمارات تتصدر «دولية أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو»

المصدر: أبوظبي - البيان

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تصدرت الإمارات تصنيف الدول بمنافسات بطولة أبوظبي الدولية لرابطة محترفي الجوجيتسو «بدون بدلة»، والتي أقيمت بصالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، وحلّت البرازيل في المركز الثاني، وروسيا بالمركز الثالث، فيما حقق نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس المركز الأول، على مستوى الفرق المشاركة، وحلت أكاديمية A.F.N.T وصيفاً، وذهب المركز الثالث إلى شباب الأهلي. شارك في المنافسات المئات من اللاعبين الهواة والمحترفين من جميع أنحاء العالم، وسط حضور جماهيري كبير، ملأ مدرجات صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية.

وأشاد يوسف البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالانطلاقة القوية لأولى بطولات الموسم للمحترفين، وبحجم المشاركة والإقبال اللافت عليها من قبل مئات اللاعبين على مستوى الدولة والعالم، مؤكداً أن البداية مثالية، وتبشّر بموسم مميز، يواكب رؤية الاتحاد في مواصلة تطوير الرياضة، ورعاية المواهب وصقلها، وصناعة الجيل القادم من الأبطال، لتواصل إنجازات الجوجيتسو استدامتها عاماً بعد عام.

تطلعات

وعبر البطران عن سعادته بالحضور الجماهيري الواسع، الذي استقطبته المنافسات، مشيراً إلى أنه أكبر دليل على جودة البطولات التي تنظمها أبوظبي - عاصمة الجوجيتسو العالمية، إضافة إلى النمو الكبير الذي تشهده اللعبة والشعبية الواسعة التي تتمتع بها في المجتمع الإماراتي.

وسادت أجواء الحماس بين اللاعبين من مختلف أنحاء العالم، من فئات الهواة والمحترفين، حملة الأحزمة الأزرق والبنفسجي والبني والأسود، ونجح اللاعبون في تقديم مستويات متميزة، أملاً في الارتقاء بتصنيفهم السنوي المعتمد لدى رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، إذ تمنح البطولة الفائز بالمركز الأول 600 نقطة عن كُل فئة.

أهداف

وقال طارق البحري مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، إن البطولة، وبشهادة الجميع، حققت أهدافها، وتستهدف كغيرها من بطولات (آي جي بي)، تحقيق النقلة النوعية المأمولة في هذه الرياضة، وأنه من أبرز المكاسب زيادة إقبال الأجيال الشابة على ممارسة اللعبة والمشاركة في البطولة.

وثمن البحري التجاوب والتفاعل الكبيرين من الأندية والأكاديميات داخل الدولة وخارجها مع البطولة، لا سيما أنهم أصبحوا على يقين بأهميتها في تسليط الضوء على أفضل اللاعبين من أبناء الوطن، والتعرف إلى المهارات والخبرات القتالية للمشاركين الدوليين، معتبراً ذلك مؤشراً مهماً على نجاح استراتيجية الاتحاد والرابطة في تنظيم جولات البطولة في مختلف إمارات الدولة، للمساهمة في تنمية رياضة الجوجيتسو وتوسعها بشكل لافت.

سعادة

وعبّر أحمد المهري، الذي مثل نادي الوحدة بالحزام الأزرق، عن سعادته الكبيرة باعتلاء منصة التتويج، وإضافة 600 نقطة تصنيفية إلى رصيده في بداية الموسم.. وقال: «لقد خضعنا لتمرينات مكثفة قبل انطلاق البطولة، ما أتاح لي الفوز في جميع النزالات وحصد الذهبية، التي أعتبرها من أغلى الميداليات على قلبي بالنظر إلى صعوبة المنافسات والأداء القوي للاعبين، وخاصة النزال النهائي الذي لم يكن الفوز فيه بالأمر السهل».

وقال العماني عبد الله خميس من أكاديمية صور - عمان، والذي وصل إلى المربع الذهبي في منافسات المحترفين للحزام البني وزن 69 كلغم: «خططت طويلاً للمشاركة في هذه البطولة القوية، واخترت أن أرجئ أعمالي ودراستي في السلطنة للمنافسة في أبوظبي، فبالنسبة للاعبين الدوليين، تعتبر بطولات أبوظبي المعيار الحقيقي للتقدم في هذه الرياضة، نظراً لما توفره من فرص تجارب مع نخبة لاعبي العالم».

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