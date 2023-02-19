ختام ناجح لدورة دراسات حكام كرة اليد

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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اختتمت مساء اليوم الأحد، بمقر الاتحاد، محاضرات المادة العلمية لدورة دراسات الحكام الجدد، التي نظمتها لجنة الحكام بالاتحاد خلال الفترة من 17 – 19 فبراير 2023، وشهدت مشاركة كبيرة من المشاركين الراغبين بدخول سلك تحكيم لعبة الأقوياء.

وأعرب نبيل محمد بن عاشور، عن شكره وتقديره للجنة الحكام، برئاسة عبد السلام ربيع المحيربي – نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، مؤكداً على استمرارية اللجنة في عقد مثل هذه الدورات بشكل منتظم خلال الفترة القادمة، وتمنى بن عاشور للدارسين النجاح والتوفيق، كما حثهم على العناية بالمادة العلمية التي تم تقديمها خلال محاضرات الدورة التي قدمها نظرياً وعملياً، من خلال المواقف التي تحدث بساحات اللعبة، المحاضر الدولي ياسر سليم سكرتير لجنة الحكام بالاتحاد، ومحمد ناصر الحكم القاري الإماراتي، مشيراً إلى احتياج الحكم إلى التأكد من متانة تحصيله العلمي والقانوني قبل ارتياده ملاعب اليد، وشهدت محاضرات اليوم الختامي للدورة، شرحاً لعدد من قواعد اللعب الدولية «القواعد من 16 – 18».

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