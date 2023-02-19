تتويج أبطال التجديف الحديث في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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توج الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث أبطال الجولة الثالثة من بطولة الإمارات للتجديف الحديث والتي أسدل الستار على تفاصيلها مساء أمس السبت على كاسر الأمواج في العاصمة أبوظبي وبتنظيم نادي أبوظبي للرياضات البحرية وحصد الأوائل من خلالها 92 ميدالية في مختلف فئات المنافسة، وشهد تكريم الفائزين سالم الرميثي مدير عام النادي ومحمد العبيدلي أمين عام اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث وخليفة السويدي رئيس أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية.

ونجح نادي الحمرية في اقتناص نصيب الأسد من بين الفئات الستة العشر للبطولة بحصد 128 نقطة متفوقاً على صاحب المركز الثاني أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية، والتي حصدت 52 نقطة حيث جاء نصيب الحمرية ليكون 28 منصة من أصل 48 تكريم.

نتائج

وجاءت نتائج الفئات كي تهدي المركز الأول في فئة فردي الشباب إلى أكسيل رودي من أكاديمية أبوظبي، وفي فئة ثنائي مزدوج للناشئات حقق المركز الأول مودة وحمد محمد من نادي الحمرية، وفي فئة فردي للرجال تمكن حمد المطروشي من الحمرية من تحقيق المركز الأول، وفي فئة رباعي مختلط حل فريق الحمرية في المركز الأول بقيادة حمد المطروشي وسعيد جمال وسارة الأجنف وشدرة محمد، وفي فئة فردي للرجال أقل من 23 سنة حقق عمار البلوشي من الحمرية المركز الأول، وعبر فئة زوجي للشباب كان المركز الأول من نصيب خميس النعيمي ومحمد علي، وفي منافسات فئة فردي للناشئات حققت مودة محمد من الحمرية المركز الأول.

وفي فئة ثنائي مزدوج للرجال حل حمد المطروشي وأحمد خميس في المركز الأول، وفي فئة فردي للناشئين أقل من 16 سنة كان المركز الأول من نصيب زايد عبيد الشامسي من الحمرية، وفي فئة رباعي مزدوج للسيدات حل في المركز الأول فريق أكاديمية أبوظبي عن طريق عود الظاهري وليديا ووفاء الكثيري وجوسو، وفي فردي السيدات تفوقت سارة الأجنف من الحمرية بتحقيق المركز الأول، وفي منافسات زوجي الرجال أقل من 23 سنة حل عمار البلوشي وزايد الشامسي في المركز الأول.

مشاركة

وفي فئة زوجي المختلط حقق من فريق أبوظبي المركز الأول كل من إبراهيم مراغي ودوكسو، وفي فئة ثنائي مزدوج للسيدات حل في المركز الأول من الحمرية سارة الأجنف وشدرة محمد، وفي فئة رباعي للرجال حقق فريق الحمرية المركز الأول عن طريق أحمد خميس ومبارك الياسي وحمد المطروشي وغانم الشامسي، وشهدت البطولة مشاركة منتخب الكويت للتجديف الحديث والذي شارك متسابقيه في أكثر من فئة في حضور مميز للمشاركة في البطولة التي تعد محطة مهمة للإعداد والتحضير للرياضة الأولمبية.

شكر

من جانبه، وجه الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث الشكر إلى نادي أبوظبي للرياضات البحرية للتنظيم المميز للجولة وإبراز الحدث في الصورة اللائقة من كل النواحي، وأكد أن تنظيم أبوظبي دوماً للمسابقة يساهم في إثراء وتعزيز الرياضة البحرية.

وأكد الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان، أن المسابقة قد أقيمت في أجواء مثالية وأكثر من رائعة وخاصة مع التجمع الكبير للمدارس والأندية البحرية المختلفة في المسابقة وقال: حضور ومشاركة الأندية المختلفة ساهم في أن نشاهد منافسة أقوى وأكبر، وشدد على أهمية هذه البطولة والبرامج المشابهة في صقل مهارة الشبان والأبطال للمشاركات الأولمبية لاحقاً خاصة وأن التجديف الحديث من الرياضات المهمة على الخارطة الأولمبية والتي يوليها الاتحاد اهتماماً كبيراً من ناحية التطوير والارتقاء بمهارة المتسابقين في الوقت الحالي، كما شكر المشاركة الجميلة للأشقاء من الكويت عبر هذه الجولة وظهورهم في أكثر من فئة حيث كانت البطولة محطة مهمة لتعزيز المهارة وصقلها لدى أبطال الكويت بالاحتكاك مع المتسابقين من مختلف أندية الإمارات. يذكر أن منافسات البطولة تستمر حتى مايو القادم مع تبقي جولتين من موسم التجديف الحديث للبطولة.

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