صدارة ثلاثية لـ «كأس رئيس الدولة للغولف» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي- فائز بجبوج

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برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش انطلقت، أول من أمس السبت، على ملاعب نادي أبوظبي للغولف بالعاصمة أبوظبي منافسات بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للغولف، والتي يرعاها منذ انطلاقتها 2012 بنك «أتش أس بي سي»، وشهدت مشاركة أكثر من 100 لاعب ولاعبة من جميع الأعمار سعوا للفوز بلقب النسخة الحادية عشرة للبطولة والتحليق بكأسها الغالية كل حسب فئته العمرية من الجنسين.

صدارة

نجح ثلاثة لاعبين في تحقيق أفضل النتائج وفي صراع على صدارة المركز الأول بفئة الرجال في انطلاق منافسات البطولة بيومها الأول، أول من أمس السبت، حيث حقق اللاعب جونتان سيلفراج 71 ضربة، وحل الإماراتي حسن المشرخ وصيفاً وزميله سيف ثابت ثالثاً، ولم يبتعد كثيراً نجم منتخبنا وحامل اللقب أحمد سكيك عن الصدارة بحصوله على المركز الخامس رغم عودته لساحات اللعبة بعد غياب لأكثر من 6 شهور بسبب الإصابة، وتمثل مشاركته محطة مهمة للمشاركة في البطولة الخليجية والمقرر إقامتها في مملكة البحرين الشقيقة خلال الفترة من 5 ولغاية 9 مارس المقبل، والحال لم يختلف كثيراً من البقاء ضمن الكبار لاعب منتخبنا خالد يوسف وحامل اللقب للعديد من المواسم السابقة بحصوله على المركز السادس، وتؤكد هذه النتائج والتي لم تبعد أصحاب المراكز الأولى عن بعضهما سوى 6 ضربات أن البطولة تشهد الندية والتنافس الشريف في يومها الختامي للحصول على الكأس الغالية.

وحصد لاعب منتخبنا راشد النقبي المركز الأول بمنافسات الجولة الأولى بفئة الناشئين بمجموع 79 ضربة وحل زميله لاعب منتخبنا الناشئ عبد الله كلبت بالمركز الثاني بمجموع 82 ضربة وسلطان الجسمي بالمركز الثالث 83 ضربة ويطاردهم وبفارق ضربة كل من اللاعبين راشد الجسمي ومحمد سكيك.

قمة

وفي منافسات الفتيات نجحت اللاعبة لارا الشيب بإحراز المركز الأول بمجموع 70 ضربة وتطاردها اللاعبة مايا جودين بحصولها ثانية 72 ضربة، والثالثة جامي كاميرون 75 ضربة وتطاردهما اللاعبات المواطنات انتصار الريش وحمدة السويدي وعلياء العمادي وعلياء القبيسي وفيء البلوشي وسارة علي.

وثمن خلفان الكعبي عضو مجلس إدارة اتحاد اللعبة بالمشاركة الكبيرة من اللاعبين ومن جميع الأعمار من المواطنين والمقيمين من الجنسين بهذه البطولة التي تحمل اسماً عزيزاً على الجميع، وأشاد بالمستوى الفني والتنافس الشريف الذي ساد أروقة البطولة بجولتها الأولى في ظل مشاركة النخبة من اللاعبين واللاعبات، وأوضح الكعبي أن النتائج المتقاربة تعكس مستوى الأداء العالي للجميع والذي يعكس المستوى الفني لجميع اللاعبين بساحات اللعبة.

وأكد حرص اتحاد اللعبة على تنفيذ خططه السنوية، والتي تأتي وفق توجيهات واهتمام معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحاد وإخوانه أعضاء مجلس الإدارة، ووجه شكره لمجلس أبوظبي الرياضي وللسلطات الرياضية بالدولة لدعمها لهذه اللعبة، إلى جانب جميع وسائل الإعلام.

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