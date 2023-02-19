«الحبتور» يهزم «مهرة» في كأس دبي الذهبية للبولو

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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حقق فريق «الحبتور ايفزا» فوزاً ثميناً وغالياً في مباراته الثانية في بطولة كأس دبي الذهبية 2023 وضرب ثلاثة عصافير بحجر واحد فقد فاز بنقاط المباراة وبالهدف الذهبي وبديربي العائلة معاً بعد تغلبه على فريق «مهرة» ومجموعة اياكس للاستثمار وبنتيجة 8/9، بعد أن تعادلا في الوقت الأصلي للمباراة بثمانية أهداف لكل فريق ليحتكما إلى وقت إضافي خطف فيه فريق «الحبتور» المباراة بـ«الهدف الذهبي».

ندية وإثارة

جاءت المباراة قوية ومتكافئة ومثيرة واستحقت أن تسمى سيمفونية حيث تقدم في بدايتها فريق «مهرة» بقيادة طارق الحبتور بهدف ليرد عليه فريق «الحبتور ايفزا» بقيادة محمد الحبتور بثلاثة أهداف منهياً الشوط الأول بتقدمه بنتيجة 3/1، وفي الشوط الثاني تعادل الفريقان بخمسة أهداف لكل منهما.

وفي الشوط الثالث أضاف «الحبتور ايفزا» هدفين مقابل هدف لـ«مهرة» وفي الشوط الرابع نجح فريق «مهرة» في إحراز هدفين بينما يضيف «الحبتور» هدفه الثامن ليخرجا حبايب لكل منهما ثمانية أهداف ولم يشهد الشوط الخامس أية أهداف ليمتد اللعب شوطاً إضافياً لفك الارتباط بينهما وينجح باوتيستا مهاجم «الحبتور» في تسجيل الهدف الذهبي «التاسع» من ضربة جزائية من 40 ياردة ليرجح كفة فريقه ولينال لقب هداف المباراة برصيد 6 أهداف.

عودة للانتصارات

وفي المباراة الثانية التي جمعت بين فريقي «بنجاش دودسون وهوريل» بقيادة حيدر بنجاش و«ايه ام» بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم فقد قدم فريق «بنجاش» عرضاً قوياً وأداء جماعياً ورد اعتباره من خسارته في المباراة الافتتاحية وتخطى عقبة فريق «ايه ام» القوي ليخسر وبفارق هدفين وبنتيجة 11/9.

المباراة شهدت تفوق فريق «بنجاش دودسون وهوريل» منذ البداية فقد أنهى الشوط الأول 3/1، وفي الشوط الثاني رفع رصيده إلى سبعة أهداف بينما أحرز ايه ام هدفاً ثانياً له وفي الشوط الثالث يضيف بنجاش هدفه الثامن ليرد علية ايه ام بثلاثية رافعاً رصيده إلى خمسة أهداف.

ويشهد الشوط الرابع ثلاثة أهداف لكل فريق لتصبح النتيجة 11 /8 وفي الشوط الأخير ينجح فريق ايه ام بهدفه التاسع ونال توماس اف يورينتي نجم فريق «بنجاش» لقب هداف المباراة برصيد 6 أهداف.

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