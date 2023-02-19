«دولية أبوظبي للترايثلون» 3 و4 مارس في حلبة مرسى ياس

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن مسارات بطولة أبوظبي الدولية للترايثلون وميداليات المشاركين في الفئات العمرية. وتقام البطولة يومي 3 و4 مارس المقبل، برعاية «ضمان»، وتمثل افتتاحية موسم بطولات الترايثلون العالمية، وتستضيف الحدث حلبة مرسى ياس، ويشارك فيه نخبة من رياضيي الترايثلون العالميين، إضافة إلى عدد كبير من هواة الرياضة من مختلف أنحاء المنطقة والعالم، وتتضمن الفعاليات 15 فئة، منها فئات النخبة للرجال والسيدات، وفئات النخبة البارالمبية، والفئات العمرية، وسباقات الصغار، وفئات الرياضيين المبتدئين، وفئات الرياضيين من أصحاب الهمم.

وتشهد فئة الرجال بالبطولة مشاركة 10 من أفضل رياضيي الترايثلون بالعالم، يتقدمهم الفرنسي ليو بيرجير، بطل العالم الحالي والمصنف الأول عالمياً، وفي فئة السيدات، تشارك المصنفة الثانية عالمياً البريطانية جورجيا تايلر براون، و6 من المصنفات في المراكز الـ10 الأولى عالمياً.

تنطلق مراحل البطولة بالسباحة في مياه «ياس مارينا» تحت الإطلالات البديعة لفندق «دبليو جزيرة ياس»، ثم تنطلق مرحلة الدراجات الهوائية على مسار السباق الختامي لبطولة العالم للفورمولا-1، وتختتم المنافسات بمرحلة الجري.

وتم الكشف عن تصاميم ميداليات البطولة، وتتميز بتصميمها الفريد الذي تم في الإمارات، وتمثل الدائرة المركزية في الميدالية عالم رياضة الترايثلون، وتتضمن هذه الدائرة 3 عناصر ثلاثية الرؤوس، تمثل السباحة، والدراجات الهوائية، والجري.

وقال محمد الرميثي، مدير إدارة الفعاليات الدولية في مجلس أبوظبي الرياضي: سعداء بالإعلان عن حلبة مرسى ياس وجهة لإقامة فعاليات البطولة مجدداً، لا تقتصر شهرة الحلبة على كونها وجهة مميزة لرياضة السيارات، إذ تتميز أيضاً بمرافقها متعددة الاستخدامات التي تلبي مختلف الفعاليات والأنشطة، وتعزز مكانة أبوظبي في استقطاب كبرى البطولات العالمية وتنظيمها بنجاح.

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