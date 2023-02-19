350 لاعباً في انطلاقة ملتقى الشارقة لـ «قوى أصحاب الهمم» اليوم

المصدر: الشارقة - البيان

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تنطلق في الرابعة مساء اليوم فعاليات النسخة الحادية عشرة لملتقى الشارقة الدولي لألعاب القوى للمعاقين، الذي ينظمه نادي الثقة للمعاقين، برعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، ومشاركة 350 لاعباً ولاعبة يمثلون 26 دولة يتنافسون في سباقات 100م، 200م، 400م، 800م، 1500م، 5000م بجانب منافسات الميدان الصولجان، والقرص، والرمح، والجلة، والوثب العالي، والوثب الطويل والوثب الثلاثي، وتشمل فئات الإعاقة الحركية، الإعاقة البصرية، الشلل الدماغي، الإعاقة الذهنية، البتر.

تشارك الإمارات في الملتقى بعدد 69 لاعباً ولاعبة من أندية، (أبوظبي، العين، خورفكان الهمم، عجمان، دبي، الثقة) لأصحاب الهمم.

وقال الدكتور طارق بن خادم، رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين، رئيس اللجنة المنظمة: نثق في قدرات كوادرنا الفنية والتنظيمية في الخروج بالملتقى بالصورة التي تليق بالإمارة، وأشار إلى أن الإمارات تحتل مرتبة عالمية في تنظيم البطولات العالمية، وتعتبر وجهة أساسية لأبطال العالم للمشاركة في الحدث الرياضي الكبير، وقال: استضافة البطولات العالمية ترفع من مستوى لاعبينا، وترفع من تصنيفهم الدولي، من خلال تعاطيهم مع لاعبين وأبطال من مختلف أنحاء العالم.

جائزة نصير المعاقين

خصصت اللجنة المنظمة للبطولة جائزة خاصة باسم «نصير المعاقين» في سباق 5000 م عدو بالكراسي المتحركة للفئة T54 والتي يشارك بها أفضل أبطال العالم وذلك اعترافاً من فرسان الإرادة لمؤسس رياضة أصحاب الهمم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، كما أطلقت اللجنة على جائزة سباق 800 متر عدواً بالكراسي المتحركة للفئة T34 اسم سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، تقديراً لرعاية سموه الكريمة لهذه التظاهرة الرياضية الكبيرة منذ انطلاقتها في 2011، وتم استحداث جائزة الثقة لمنافسات 1500م فئة T54 عدواً بالكراسي المتحركة للفتيات.

رعاية مميزة

ضمت قائمة رعاة الملتقى «مجلس الشارقة الرياضي» راعياً رئيسياً، والرعاة الذهبيين: شركة تلال، مصرف الشارقة الإسلامي، هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وهيئة مطار الشارقة الدولي، والرعاة الفضيين: غرفة وتجارة وصناعة الشارقة، هيئة الإنماء التجاري والسياحي، بجانب شركة المروان للمقاولات العامة، راعياً برونزياً، وقناة الشارقة الرياضية، راعياً إعلامياً، وكلاً من منطقة الشارقة الطبية، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، راعياً مشاركاً.

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