بني ياس يواجه الكويت في «عربية الطائرة»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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يلتقي بني ياس مع الكويت الكويتي، في انطلاقة النسخة 41 من البطولة العربية للأندية الأبطال للكرة الطائرة للرجال في مصر غداً «الإثنين»، كما يلعب في اليوم نفسه الأهلي القطري مع الصداقة الفلسطيني، وأهلي طرابلس مع مصافي الشمال، والوكرة القطري مع السويحلي، والأهلي المصري مع النصر البحريني، وكاظمة الكويتي مع الميناء العراقي، والزمالك مع القوات الفلسطيني، والسيب العُماني مع خيبل اليمني.

وتقام البطولة بمشاركة 16 نادياً تم توزيعها على 4 مجموعات، وتضم المجموعة الأولى الأهلي القطري، والأهلي طرابلس، ومصافي الشمال العراقي والصداقة الفلسطيني، والثانية بني ياس والكويت، والوكرة القطري والسويحلي الليبي، والثالثة الزمالك المصري، والسيب العُماني، وخيبيل اليمني والقوات الفلسطيني، والرابعة الأهلي المصري، وكاظمة الكويتي، والنصر البحريني والميناء اليمني.

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