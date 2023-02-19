نتائج متميزة في «الشارقة للبراعم والناشئين للمبارزة»

المصدر: الشارقة - البيان

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افتتحت أمس بصالة نادى الشارقة الرياضي بمنطقة الحزانة، فعاليات بطولة الشارقة للمبارزة للبراعم تحت 15 سنة، والناشئين تحت 20 سنة، والتي ينظمها اتحاد الإمارات للمبارزة، ضمن روزنامة بطولاته المحلية للموسم الحالي «بطولة الاتحاد تحت 17، 20 سنة في أسلحة المبارزة الثلاثة الايبيه والفلوريه والسابر»، وشهدت البطولة في يومها الأول نتائج متميزة، لا سيما في مسابقات الفتيات في أسلحة المبارزة الثلاثة الايبيه والفلوريه والسابر، وشهدت منافسات اليوم الأول، مشاركة 90 لاعبة من أندية أبوظبي للمبارزة، وشباب الأهلي، ومؤسسة المرأة بالشارقة، ونادي الفجيرة، وأكاديمية إم كى إف إيه بدبي، ومركز العين.

حضر افتتاح البطولة الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحاد الإماراتي والاتحادين الآسيوي والعربي للمبارزة، وعلى المرزوقي المدير التنفيذي، ولطيفة الحوسني عضو مجلس الإدارة للاتحاد.

مستقبل المبارزة

من جانبه، أبدى الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحاد والاتحادين الآسيوي والعربي للمبارزة، سعادته وتفاؤله بالمستوى الذي وصلت إليه رياضة المبارزة على مستوى قطاع البراعم والناشئات، حيث وضع الاتحاد خططاً مدروسة واستراتيجية ناجحة، تهدف إلى الوصول إلى أعلى مستوى، من أجل زيادة عدد المشاركين والممارسين في رياضة المبارزة، لا سيما أبناء وبنات الدولة، وأضاف: نحن سعداء بما نراه من جهود مثمرة من أجل الارتقاء بمستوى اللعبة، كماً وكيفاً، ولن يتوقف العطاء، ولن تتوقف المسيرة بفضل الرعاية والمتابعة المستمرة من القائمين على الرياضة في دولتنا الحبيبة، وجهود الجميع بالاتحاد.

نتائج البطولة

وفي نتائج البطولة، فازت زينب موسى لاعبة شباب الأهلي بلقب الفلوريه، بعد تغلبها في المباراة النهائية على الهيام البلوشي لاعبة نادى الفجيرة بنتيجة 15/12، فيما حلت كل من حمدة التميمي لاعبة الفجيرة، وحبيبة مصطفى بالمركز الثالث، وفى مسابقات سلاح السابر، فازت مهرة علي لاعبة الفجيرة بلقب سلاح السابر، بعد تغلبها على عفراء البلوشي لاعبة مؤسسة الشارقة للمرأة بنتيجة 15/7، فيما حلت كل من مريم أشرف لاعبة الفجيرة وسبا عثمان لاعبة أبوظبي للمبارزة بالمركز الثالث.

وفى مسابقات سلاح الايبيه، فازت ياكسوان زانج لاعبة أكاديمية إم كى إف إيه بلقب الايبيه، بعد تغلبها على زميلتها انانيا نافاليكار نتيجة 15/13، فيما جاءت كل فالري بونابارت، انانستسيا كومارو بالمركز الثالث.

مسابقات البراعم

وفي منافسات البراعم، فازت هيا المحمود لاعبة أبوظبي للمبارزة بلقب الفلوريه، بعد تغلبها في المباراة النهائية على حمدة التميمي لاعبة نادى الفجيرة بنتيجة 15/14، فيما حلت كل من خديجة المسماري لاعبة الفجيرة، ونادين مرزوق لاعبة نادى أبوظبي للمبارزة بالمركز الثالث.

وفى مسابقات سلاح السابر، فازت فضة عبد الرحمن لاعبة الفجيرة بلقب سلاح السابر، بعد تغلبها على سلينا صالح لاعبة مركز العين بنتيجة 15/12، فيما حلت كل من فيرا الصوص لاعبة الفجيرة وملك هويدي لاعبة العين بالمركز الثالث.

وفى مسابقات سلاح الايبيه، فازت انانستسيا كومارو لاعبة أكاديمية إم كى إف إيه بلقب الايبيه، بعد تغلبها على دارين حفور لاعبة أبوظبي للمبارزة 15/12، فيما جاءت كل نجود صلاح، وزميلتها ماريا زابوداسكي لاعبات أكاديمية إم كى إف إيه بالمركز الثالث.

ختام

وفي ختام المنافسات، قام الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحاد، بتكريم الفائزات بألقاب البطولة، والتقاط الصور التذكارية معهن، كما قدم شكره لجميع المنظمين للبطولة، واصفاً التنظيم بأنه يضارع تنظيم مباريات البطولات العالمية، مشيداً بالكوادر الوطنية في جميع عناصر اللعبة، سواء على المستوى الفني أو التحكيم.

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