المهيري والعلي والبلوشي والأحبابي أبطال الدراجات

المصدر: أبوظبي - البيان

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فاز حمدان المهيري بالمركز الأول في سباق الناشئين لمسافة 41 كم، ببطولة الدولة للناشئين والأشبال وأصحاب الهمم للدراجات في جزيرة الحديريات في أبوظبي، وجاء دراجا نادي الشارقة علي ناصري، وصالح عبد الله في المركزين الثاني والثالث، وفي سباق الأشبال لمسافة 27 كم، فاز حميد العلي من نادي الشارقة بالمركز الأول، يليه سلطان الحمادي من نادي خورفكان، وسلامة الشمري من نادي أبوظبي.

وفي سباق أصحاب الهمم الفئة (C)، فاز عبد الله البلوشي بالمركز الأول، يليه أحمد البدواوي وذياب المهيري، وحقق المركز الأول الفئة (H) عايض الأحبابي، يليه راشد الظاهري، وعبد الله الغافري.

وقامت المهندسة خلود الظاهري عضو مجلس إدارة الاتحاد، والنخيرة الخييلي الرئيس التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات الهوائية، بتتويج الفائزين بالسباقات المختلفة.

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