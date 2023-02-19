«الشارقة الرياضي» يتوج الفائزين في جري تل الزعفران

المصدر: الشارقة - وام

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نظم مجلس الشارقة الرياضي فعالية «جري تل الزعفران» اليوم بمشاركة 350 متسابقاً من كلا الجنسين ومن مختلف الأعمار ضمن سلسلة فعاليات المجلس الرياضية المجتمعية للعام الحالي، وتضمن السباق فئتي 3 كلم و 6 كلم وسط أجواء ممتعة وحماس كبير بين المشاركين من مختلف الجنسيات، ونظمت بالتعاون مع القدرة للخدمات الرياضية وعدد من الجهات الراعية والداعمة. شهد الختام وتتويج الفائزين الشيخ محمد بن معضد بن هويدن، وخميس السويدي مستشار صاحب السمو حاكم الشارقة، وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي.

كما شهد السباق الذي شارك فيه الدكتور طارق بن خادم رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين، وسالم بن هويدن رئيس مجلس إدارة نادي الذيد، وفهد بن جمعة نائب رئيس اتحاد ألعاب القوى، وسهيل سويدان الكعبي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لألعاب القوى، وسالم الكتبي المدير التنفيذي لنادي الذيد، وبحضور سعود علي الرفيسة صاحب فكرة الحدث.

وفيما يلي نتائج الفئتين: في سباق 3 كلم للفئة المفتوحة للرجال، حل جيودو أمين في المركز الأول، وتلاه مكتوم أمين في المركز الثاني، وإبراهيم الخزرجي ثالثاً، وفي نفس الفئة المفتوحة سيدات حصلت ليدي ستالين على المركز الأول، وأسلا سوري على المركز الثاني، وفازت سيلين روسو بالمركز الثالث.

وفي سباق 6 كلم جاءت النتائج كالتالي: في سباق 6 كلم للفئة المفتوحة فاز أغابا آجري بالمركز الأول، وتلاه بول كاجانجو في المركز الثاني، وحصل مصطفى عطية على المركز الثالث، وفي فئة السيدات حصلت لطيفة الصاروخ على المركز الأول، وتلتها كاريس براون في المركز الثاني، وجابرييلا فاتو في المركز الثالث.

من جانبه، أثنى عيسى هلال الحزامي، على تميز الفعالية التي تعد باكورة فعاليات المجلس، حيث جاءت وسط تفاعل كبير من المتسابقين الذين أثروا الفعالية بالمشاركة المميزة، وعبرت عن حب الرياضة وسط الفئات العمرية المختلفة، حيث تلاقي نجاحاً باهراً سنوياً، وتعتبر من الفعاليات المميزة بالنسبة للمجلس في مدينة الذيد، مشيراً إلى أن مثل هذه الفعاليات ترمي إلى تعزيز صحة الأفراد والحث على أن تكون الرياضة أسلوب حياة.

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