منتخب الإمارات يحرز لقب البطولة العربية للرجبي للمرة الأولى

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فاز منتخب الإمارات للرجبي بلقب البطولة العربية لسباعيات الرجبي للرجال، للمرة الأولى في تاريخه، بعد تغلبه على نظيره التونسي، حامل اللقب 15-10 في المباراة النهائية التي جمعت بينهما اليوم الأحد، على ملاعب نادي العين للفروسية والرماية والجولف.

كما نال منتخب ليبيا الميدالية الفضية لنفس البطولة بعد فوزه على نظيره المصري 19-12 في مباراة تحديد المركز الثالث.

وحصد منتخب الإمارات للسيدات الميدالية الفضية في بطولة السيدات، وذلك بعد خسارته للمباراة النهائية أمام نظيره التونسي في نفس البطولة، فيما حصل منتخب مصر على المركز الثالث بعد الفوز على سوريا 10-7.

وشهدت البطولة مشاركة 8 منتخبات في النسخة الثامنة للرجال هي الإمارات ومصر وتونس وليبيا وسوريا والسعودية والأردن وفلسطين، و6 منتخبات في النسخة الثالثة للسيدات هي الإمارات ومصر وتونس وليبيا وسوريا والأردن.

حضر مراسم التتويج الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد الرجبي، وقيس عبد الله الظالعي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للرجبي، ومحمد راشد الناصري مدير نادي العين للفروسية والرماية والجولف، وعدد من رؤساء الاتحادات والوفود المشاركة في البطولة.

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