رابطة محترفات التنس: دبي تشهد أطول مباراة في عام 2023.. تخطت الـ200 دقيقة

المصدر: وام

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أعلنت رابطة محترفات التنس (WTA) ان دبي شهدت اليوم الأحد أطول مباراة تنس في العالم خلال عام 2023 والتي جمعت بين الروسية ليودميلا سامسونوفا المصنفة 15 عالمياً مع الإسبانية باولا بادوسا المصنفة 20 عالميا ضمن منافسات الدور الأول لبطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات.

وانطلقت اليوم منافسات الدور الأول الرئيسي لبطولة سوق دبي الحرة بنسختها الثالثة والعشرين والتي تقام ضمن بطولات رابطة لاعبات التنس المحترفات 1000 نقطة خلال الفترة من 19 إلى 25 فبراير الجاري.

ونجحت الروسية سامسونوفا (من أصول إيطالية) في التأهل للدور التالي في البطولة بعد فوزها على الإسبانية باولا بادوسا المصنفة الثانية على العالم سابقاً، والـ20 حاليا، بمجموعتين مقابل واحدة، بعد مباراة ماراثونية استغرقت 3 ساعات و 22 دقيقة (202 دقيقة) وجاءت نتيجتها 6-7 و7-6 و6-4.

وقالت الرابطة ان بطولة سوق دبي الحرة للتنس شهدت مواجهة بين لاعبتين تصنيفهما يأتي ضمن أفضل 20 لاعبة في العالم، على الملعب الرئيسي لاستاد سوق دبي الحرة بدبي، وأسفرت مواجهتهما عن أطول مباراة في موسم 2023 حتى الآن.

وضربت سامسونوفا موعداً في الدور الثاني مع الصينية شينج كينوين، المصنفة الـ24 عالمياً، والتي تأهلت بدورها إلى الدور التالي بعد فوزها على مواطنتها شواي تشانج المصنفة 22 عالمياً بنتيجة مجموعتين دون رد 6-4 و6-3.

وضمن مباريات نفس الدور، التي أقيمت اليوم الأحد، تأهلت التشيكية بيترا كفيتوفا المصنفة 13 عالمياً، وحاملة لقب نسخة 2013، على الإيطالية مارتينا تريفيسان المصنفة 25 عالمياً بمجموعتين دون رد جاءت نتائجهما 6-2 و6-1.

كما تأهلت الأمريكية ماديسون كيز المصنفة 23 عالمياً، للدور التالي بفوزها على الإيطالية جاسمين باوليني، المتأهلة من التصفيات، بمجموعتين دون رد 6-1 و6-1.

وفي الفترة الصباحية خسرت ستيفانيا بوجيكا، المولودة في دولة الإمارات، والبالغة من العمر 17 عاماً، أمام الأوكرانية كاتارينا زافاتسكا (23 عاماً) بمجموعتين دون رد 6-2 و6-1في أول مشاركة لها ببطولة سوق دبي الحرة للتنس.

وكانت اللاعبة قد قدمت أداءً استثنائياً في أولى مشاركاتها بالبطولة يوم الجمعة ضمن الدور التمهيدي، وفازت على دانكا كوفينتش، المصنفة 63 عالمياً، ولكن آملها في الاستمرار بالبطولة تبددت بعد خسارتها بمجموعتين نظيفتين أمام كاتارينا زافاتسكا التي تشارك في البطولة منذ عام 2017 وتحتل المركز 277 عالمياً.



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