غداً.. انطلاق النسخة الخامسة من طواف الإمارات

المصدر: وام

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تنطلق يوم غد أولى مراحل النسخة الخامسة من طواف الإمارات 2023 – السباق العالمي الوحيد في الشرق الأوسط، والذي يقام بمشاركة 140 دراجاً يمثلون 20 فريقاً عالمياً.

ويبدأ الطواف من أبوظبي وينتهي فيها، عبر سبع مراحل بمجموع 1028 كم، حيث يتألف مسار السباق من أربع مراحل سريعة، ومرحلتين جبليتين، بالإضافة لمرحلة ضد الساعة، التي تمتد لمسافة 17.2 كم.

وينطلق السباق العالمي الوحيد في الشرق الأوسط في منطقة الظفرة، عبر المرحلة الأولى التي تمتد لمسافة 151 كم من قلعة الظفرة وصولاً إلى مدينة المرفأ، تليها المرحلة الثانية (ضد الساعة) التي تقام في أبوظبي في ميناء خليفة.

ثم تنطلق المرحلة الثالثة، الأربعاء 22 فبراير الجاري، من شاطئ المظلات في الفجيرة ووصولاً إلى قمة جبل جيس في رأس الخيمة لمسافة 185 كم، وينطلق المتسابقون في اليوم التالي الخميس 23 فبراير الجاري من الشندغة مروراً بأبرز معالم دبي ووصولاً إلى ميناء هاربور لمسافة 174 كلم.

وتقام المرحلة الخامسة يوم الجمعة الموافق 24 فبراير الجاري لمسافة 182 كم انطلاقاً من جزيرة المرجان ووصولاً إلى أم القيوين، تليها المرحلة ما قبل الأخيرة التي تقام يوم السبت الموافق 25 فبراير الجاري انطلاقًا من علام وارنر برذرز وصولاً إلى كاسر الأمواج حيث تتخلل المرحلة أبرز معالم العاصمة أبوظبي لمسافة 166 كم.

ويصل طواف الإمارات لآخر مراحله ويقام في العين يوم الأحد الموافق 26 فبراير الجاري لمسافة 153 كم انطلاقً من ستاد هزاع بن زايد ووصولاً إلى قمة جبل حفيت.

وأقيم اليوم “الأحد” المؤتمر الصحفي التقديمي لنخبة من الدراجين المشاركين في الطواف، وذلك في متجر كولناجو في جزيرة الحديريات في أبوظبي.

وعبر مطر اليبهوني رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للدراجات الهوائية رئيس فريق الإمارات عن فخره باستمرار نجاح طواف الإمارات من نسخة إلى أخرى، ينتقل خلالها الحدث من محطة تميز إلى مرحلة جديدة، تضيف المزيد من التميز.

وأضاف: "تتزايد المنافسة القوية والمحتدمة بين نخبة من الدراجين العالميين، ويتعالى صدى الحدث الكبير بين السباقات العالمية الشهيرة، ليصبح هدفاً رئيسياً سنوياً لدى نجوم اللعبة، للمشاركة في السباق الفريد بالشرق الأوسط".

واختتم اليبهوني قائلا: "فريق الإمارات للدراجات جاهز للنسخة الجديدة المرتقبة، وعيننا على اقتناص اللقب للمرة الثالثة على التوالي، خاصة أن المنافسات تقام في أجواء رائعة في مدن وإمارات الدولة، وهو ما يعزز الفرصة في تحقيق أفضل النتائج".

ورحب عارف حمد العواني ، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، بالنجوم العالميين المشاركين في طواف الإمارات للدراجات، والقادمين من كل قارات العالم، للمشاركة في الحدث الكبير، والوحيد الذي يقام في منطقة الشرق الأوسط.

وقال العواني: "نفخر ونسعد بعودة طواف الإمارات مجدداً، الأمر الذي يساهم في استعراض المقومات السياحية المتنوعة والمواقع التاريخية على مستوى المنطقة من خلال استضافة الحدث الرياضي العالمي لركوب الدراجات، الذي حظي بمكانة مرموقة ضمن فعاليات الدراجات الهوائية، التي ينظمها الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية".

وأضاف: "فخورون بمواصلة تنظيم فعاليات رياضية عالمية تواكب إنجازات الإمارات على مختلف الأصعدة، وسط مشاركة كبيرة من نخبة الدراجين العالميين، ونثق في تحقيق النجاح الذي يضاف إلى النسخ السابقة، والذي يحقق كل الأهداف الرياضية والسياحية والاقتصادية".

و أكد مارك كافنديش من (فريق أستانا كازاخستان)، وهو البطل البريطاني حامل اللقب والذي يتمتع بتاريخ متألق من المشاركات في الإمارات حيث حقق سبعة ألقاب خلال زياراته الخمسة السابقة، حيث عبر كافنديش عن سروره بعودته للمشاركة في طواف الإمارات من جديد.

من جانبه عبر بطل العالم الحالي، البلجيكي ريمكو إيفينيبول من (فريق سودال كويك ستيب) عن سعادته بالعودة بعد مشاركته الأولى في طواف الإمارات عام 2019.

وقال: "سررت بأن يتيح لي الفريق بالمشاركة في هذا السباق، حيث نمتلك الفرصة للفوز أنا وزميلي تيم ميرلييه، وهدفنا هو الفوز بمرحلة واحدة على الأقل وتسجيل زمن جيد".

ويعدّ آدم ييتس من (فريق الإمارات) واحدًا من المشاركين المفضلين كذلك والذي يشارك لأول مرة لصالح فريق الإمارات.. وكان ييتس قد فاز في هذا السباق عام 2020 بما في ذلك الفوز بمرحلة جبل حفيت، كما حلّ ثانيًا في النسختين السابقتين.

وقال ييتس: " طواف الإمارات هدف بالغ الأهمية لفريقنا، وعلى الصعيد الشخصي، فقد حققت نتائج جيدة في مشاركاتي السابقة، وتسعدني العودة للإمارات، ففي كل مرة أعود فيها أجد مسارات جديدة للدراجات وهو أمر رائع للإمارات ولنا، ولدينا فريق يتميز بقوة فائقة وبضعة درّاجين ممن يمتلكون القدرة على الفوز بالسباق".

وقال ديلان جرونفيجن من فريق ‘جايكو العلا‘ : "شهدنا بداية جيدة للموسم وحققنا الفوز في إحدى مراحل طواف السعودية، ولهذا فإننا نتطلع إلى أداء مميز في طواف الإمارات كذلك ونأمل بالفوز رغم معرفتنا بصعوبته وشدة المنافسة. ولكن معي فريقًا قويًا وآمل بأن نتمكن من ذلك".

و سيكون إيليا فيفياني (من فريق إنيوس جريناديرز) ضمن المتنافسين على الفوز بمراحل السباق لهذا العام. وشارك الدرّاج الإيطالي لأول مرة في طواف الإمارات عام 2019 وحقق الفوز في أحدى المراحل كما حصل على القميص الأخضر حينها.

من جهته فيفياني: “تشارك نخبة من الدراجين في هذا السباق مما يعني أنني سأواجه تحديًا كبيرًا خلال الأيام السبعة المقبلة.. يتمتع فريقي بمزيج مميز من الشباب والخبرة، وبوجود عدد من الدراجين المميزين الذين يتطلعون لتسجيل زمن جيد كذلك ”.

وأضاف: " آمل أن أكون ضمن المشاركين في مراحل السرعة، كما سيكون من المهم لفريقي ألّا يخسر الكثير من الوقت في بدايات السباق – وبخاصة في تجارب الزمن للفرق- لأننا نتوقع منافسة حامية في جبل حفيت أيضاً".

ويعود بيلو بيلباو (فريق البحرين – فكتوريوس) إلى الإمارات بعد مرور 12 شهرًا من تحقيقه المركز الثالث في التصنيف العام، وذلك بفضل حصوله على المركز الثالث الصعب في سباق جبل حفيت.

وقال بيلو بياباو : "تسرني العودة إلى الإمارات بعد تجربتي الرائعة هنا العام الماضي، حيث تمكنت من إحراز المركز الثالث في الترتيب العام".



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