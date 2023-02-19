نهيان بن زايد : "طواف الإمارات" يعزز توجه القيادة الرشيدة لجعل الإمارات أحد المراكز العالمية للدراجات الهوائية

المصدر: وام

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أكد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان ، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي أن طواف الإمارات يسهم في تحقيق العديد من المكتسبات، ليمتد تأثيره الإيجابي والمهم إلى العائد الاقتصادي والترويجي والسياحي للإمارات عموماً، وأبوظبي بشكل خاص.

وقال سموه " يسلط الطواف الضوء على العديد من معالم الإمارات البارزة القديمة منها والحديثة، في ظل متابعة الملايين لمنافسات السباق العالمي الوحيد في الشرق الأوسط، كما يعزز الطواف من توجه القيادة الرشيدة وخطواتها الحثيثة لجعل الإمارات أحد المراكز العالمية لركوب الدراجات الهوائية".

وأضاف سمو الشيخ نهيان بن زايد " مثل هذه الأحداث الرياضية العالمية الكبيرة، تتوافق مع السُمعة الكبيرة والسجل الحافل لاسم الإمارات، وأبوظبي، في استضافة وتنظيم مختلف الفعاليات والأحداث الرياضية، وإضافة النجاح في كل عام بعد الآخر".

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