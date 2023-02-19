المصدر: وام

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تُوج نادي الشارقة الرياضي بطلاً لدوري الإمارات للجودو فئة الناشئين بعدما سيطر الملك على البطولة بـ7 ميداليات متربعاً على صدارة الترتيب العام والتي استضافتها صالة ناشئة كلباء وشارك بها 80 لاعباً من مختلف أندية الدولة.

وفرض لاعبو الملك أنفسهم أبطالاً للبطولة بعدما استطاعوا جمع 7 ميداليات ملونة منها 4 ذهبية و2 فضية وواحدة برونزية ونجحوا في التتويج في أغلب الأوزان التي جرت عليها المسابقة.

وجرت البطولة وسط أجواء حماسية وتنافس محتدم بين الأندية للظفر بلقب الدوري الذي اختار أبطال الملك بعد أداء قتالي وروح عالية رجحت كفتهم في نهاية المطاف وصعدوا منصة التتويج.

وقال حميد شامس الزرعوني عضو إدارة الألعاب الفردية مشرف اللعبة عقب التتويج “ نشكر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على الرعاية والدعم الكبير الذي باتت تحظى به الألعاب الفردية في الإمارة هذا العطاء اللامحدود يجب أن يقابله أداء ونتائج في جميع الألعاب لافتا إلى أن فرق الألعاب الفردية في نادي الشارقة في تطور مستمر وأصبحت رقما لا يمكن تخطيه في جميع الألعاب”.

وأضاف أن الاهتمام الكبير الذي تجده اللعبة من مجلس الشارقة الرياضي وحرصه على أن تكون أندية الإمارة دائماً الرقم واحد هو أحد العناصر التي ميزت أندية الشارقة في الألعاب الفردية على وجه الخصوص وكذلك دعم مجلس الإدارة ومساهمته الفعالة في وصولنا لهذه المرحلة.

وهنأ الزرعوني الفريق على الأداء القوي والرغبة الكبيرة التي أبداها خلال النزالات مشيداً بدور الجهاز الفني والعمل الكبير الذي يتم في الفريق من أجل الصعود بالمستوى للأعلى في جميع المسابقات المحلية تمهيداً للظهور الخارجي بأفضل طريقة.

وأوضح أن فريق الجودو يتطور سنة بعد أخرى مبيناً أن الفريق تم إعداده منذ سنوات ماضية وهذا الموسم نجني ثمار الخطط والاستراتيجيات التي وضعتها الإدارة التي تقوم على التدرج بالفرق منذ المراحل الأولى للاعبين والآن لدينا قاعدة مميزة من اللاعبين المواطنين الموهوبين والذين سيكون لهم كلمتهم في المستقبل.

وقال “ ما يميز الألعاب الفردية بقلعة الملك العمل بروح الفريق الواحد والتواصل الدائم بين الأجهزة الإدارية والفنية والإدارة” مضيفاً أن النتيجة تتويج لكل هذه الجهود التي بذلت في السنوات الماضية ولجهود أبنائنا اللاعبين وأسرهم التي تقف من خلفهم فالرياضة ليست دور الأندية فقط لكن بتشجيع أولياء الأمور وحرصهم على ابنائهم لممارسة الرياضة وعزيمة اللاعبين وإصرارهم مؤكدا مواصلة العمل بذات الروح والأداء لتحقيق مزيد من النجاحات والبطولات خلال هذا الموسم.



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