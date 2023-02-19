غداً.. فتح باب التسجيل في دورة ند الشبا الرياضية

المصدر: وام

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أعلنت اللجنة المنظمة لـ"دورة ند الشبا الرياضية" عن فتح باب التسجيل في النسخة العاشرة من الدورة، والتي تقام خلال شهر رمضان المبارك بمجمع ند الشبا الرياضي برعاية ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي.

وتعمل اللجنة المنظمة مع كل نسخة على تعزيز مكانة الدورة على الصعيد المجتمعي والرياضي، وتحقيق الأهداف الكبيرة التي وضعها سمو راعي الدورة، التي تتصدر الأحداث السنوية كأهم حدث رياضي خلال شهر رمضان المبارك.

واختارت اللجنة المنظمة برئاسة سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، الرياضات الرسمية للنسخة العاشرة بحيث تضم رياضات مختلفة وذات جماهيرية كبيرة، بما يعزز من دور المنافسات في نشر ممارسة الرياضة وصقل مواهب الرياضيين وتطوير مستوياتهم.

وتتضمن النسخة العاشرة من الدورة 8 ألعاب هي الكرة الطائرة، والبادل، والجوجيتسو، والقوس والسهم، والمبارزة، وكرة السلة بالكراسي المتحركة، وسباق الجري، وسباق الدراجات الهوائية.

ويبدأ التسجيل بجدول منافسات الدورة غداً الإثنين للاعبين والفرق للمشاركة في جميع الرياضات المعتمدة، وسيكون بنظام التسجيل الإلكتروني المعتمد للدورة.

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