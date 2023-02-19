بوبوف و أوليفيجا يفوزان بسباق "تحدي سبينس دبي 92" للدراجات الهوائية

المصدر: وام

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فاز بوبوف أنتوم من فريق بوكبود الروسي والليتوانية أوليفيجا باليسايت من فريق شرطة دبي اليوم بلقب النسخة الـ13 من "تحدي سبينس دبي "92 للدراجات الهوائية.

وأقيم السباق بدعم من مجلس دبي الرياضي، وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، وتحت مظلة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية.

وامتد السباق أكبر سباق "جران فوندو" بالمنطقة، لمسافة 95.4 كم من استاد دبي الدولي بمدينة دبي الرياضية مرورًا بأبرز وأشهر المعالم السياحية والحيوية في دبي، وانتهى إلى نفس مكان الانطلاق.

وحسم بوبوف المركز الأول في منافسات الرجال لصالحه قاطعا مسافة السباق في 2:04:38.42 ساعة، وتلاه الجزائري نسيم سعيدي من فريق شرطة دبي بزمن 2:04:38.50 ساعة، وحل الفنزويلي ميجول أوبيتو في المركز الثالث بزمن 2:04:39.02 ساعة.

وفي منافسات السيدات، سيطر فريق شرطة دبي على المراكز الثلاثة الأولى؛ ففازت الليتوانية أوليفيجا باليسايت بالمركز الأول بزمن 2:06:15.17 ساعة، وتلتها زميلتها ومواطنتها أكفيل جيدراتيت بزمن 2:06:15.27 ساعة، وحلت زميلتهما الأوكرانية فاليريا كونونينكو ثالثة بزمن 2:06:15.38 ساعة.

وشارك في السباق أكثر من 2000 دراج ضمن 11 فئة من مختلف الجنسيات من داخل وخارج الدولة، ومن مختلف الأعمار.

وتأهل 202 دراج من المنافسين الأوائل في السباق من جميع الفئات للمشاركة في السباق النهائي العالمي الأكبر من نوعه في العالم، والمقرر بمدينة جلاسكو الإسكتلندية من 3 إلى 13 أغسطس المقبل، والذي يجمع أول مرة المتأهلين من 13 بطولة عالمية من مختلف القارات، أهمها تحدي سبينس دبي 92.

كما تأهل الفائزون في التحدي للحصول على رخصة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية وإدراجهم ضمن تصنيفه.

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