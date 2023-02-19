كأس رئيس الدولة للجولف تنطلق بمنافسة ثلاثية على الصدارة

المصدر: وام

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دخل لاعبا منتخبنا الوطني حسن المشرخ وسيف ثابت في منافسة قوية مبكرة مع جوناثان سيلفراج على صدارة منافسات فئة الرجال ببطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجولف، والتي انطلقت فعالياتها في أبو ظبي بمشاركة أكثر من 100 لاعب ولاعبة من مختلف الأعمار.

وتقام فعاليات النسخة الـ11 من البطولة برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك ال نهيان وزير التسامح والتعايش.

وانطلقت فعاليات هذه النسخة أمس السبت على ملاعب نادي أبو ظبي للجولف، حيث يرعاها منذ انطلاقتها 2012 بنك "اتش اس بي سي".

وحقق 3 لاعبين نتائج مميزة مع بداية منافسات فئة الرجال، حيث تصدر سيلفراج البطولة برصيد 71 ضربة، وحل حسن المشرخ وسيف ثابت لاعبا منتخبنا الوطني بالمركزين الثاني والثالث على الترتيب.

كما حل نجم منتخبنا وحامل اللقب أحمد سكيك في المركز الخامس رغم عودته لساحات اللعبة بعد غياب لأكثر من 6 شهور بسبب الإصابة، وتمثل مشاركته محطة مهمة قبل خوض فعاليات البطولة الخليجية، المقررة بمملكة البحرين من 5 إلى 9 مارس القادم.

وحل لاعب منتخبنا خالد يوسف، حامل اللقب في العديد من المواسم السابقة، بالمركز السادس.

وأكدت نتائج اليوم الأول للبطولة وتقارب رصيد اللاعبين أصحاب المراكز الأولى أن البطولة ستشهد ندية

وتنافسا شديدين في يومها الختامي للحصول على الكأس الغالية.

وتصدر لاعب منتخبنا راشد النقبي منافسات الجولة الأولى بفئة الناشئين بمجموع 79 ضربة وحل زميله عبد الله كلبت بالمركز الثاني بمجموع 82 ضربة وسلطان الجسمي بالمركز الثالث 83 ضربة، وينافسهم بفارق ضربة كل من اللاعبين راشد الجسمي ومحمد سكيك.

وفي منافسات الفتيات، أحرزت لارا الشيب المركز الأول بـ70 ضربة، وجاءت مايا جودين (72 ضربة) وجامي كاميرون (75 ضربة) في المركزين الثاني والثاثل على الترتيب، وتتنافسهم اللاعبات المواطنات انتصار الريش وحمدة السويدي وعلياء العمادي وعلياء القبيسي وفيء البلوشي وسارة علي.

وأشاد خلفان الكعبي عضو مجلس إدارة اتحاد الجولف بالمشاركة الكبيرة من اللاعبين ومن جميع الأعمار من المواطنين والمقيمين من الجنسين بهذه البطولة التي تحمل اسم عزيز على الجميع، كما أثنى على المستوى الفني والتنافس الشريف في ظل مشاركة النخبة من اللاعبين واللاعبات، وأوضح أن النتائج المتقاربة تعكس مستوى الأداء العالي للجميع.

وأكد الكعبي حرص اتحاد اللعبة على تنفيذ خططه السنوية، وفق توجيهات واهتمام معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة، ووجه شكره لمجلس أبو ظبي الرياضي وللسلطات الرياضية بالدولة لدعمها لهذه اللعبة، وكذلك لجميع وسائل الإعلام.



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