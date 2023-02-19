أحمد بن حمدان آل نهيان: بطولات الإمارات للتجديف الحديث تساهم في إعداد اللاعبين للمشاركات الأولمبية

المصدر: وام

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أكد الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، أن البطولات القوية التي تخوضها أندية الدولة تسهم في صقل مهارة اللاعبين وتعدهم بشكل مميز للمشاركات الأولمبية المقبلة.

وأسدل الستار مساء أمس السبت على الجولة الثالثة لبطولة الإمارات للتجديف الحديث، والتي شهدت تتويج نادي الحمرية بالمركز الأول، بعد فوزه بمعظم فئات المنافسة، والبالغ عددها 16 فئة، حاصداَ 128 نقطة.

وأقيمت فعاليات هذه الجولة، على كاسر الأمواج في أبو ظبي، بتنظيم نادي أبو ظبي للرياضات البحرية، وجرت المنافسة على 92 ميدالية في مختلف الفئات.

وتفوق الحمرية، على فريق أكاديمية أبو ظبي للرياضات البحرية، الذي حل ثانياً برصيد 52 نقطة.

وتوج الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان أبطال الجولة الثالثة عقب ختام المنافسات، التي شهدت مشاركة منتخب الكويت للتجديف الحديث في أكثر من فئة كمحطة إعداد وتحضير للمنافسات المقبلة.

وأكد الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان أن البطولة أقيمت في أجواء مثالية خاصة مع التجمع الكبير للمدارس والأندية البحرية المختلفة.

وقال: "حضور ومشاركة الأندية المختلفة ساهم في أن تحظى البطولة بمنافسة قوية. تساهم هذه البطولة والبرامج المشابهة في صقل مهارة اللاعبين والأبطال للمشاركات الأولمبية المقبلة خاصة وأن التجديف الحديث من الرياضات المهمة على الخارطة الأولمبية والتي يوليها الاتحاد اهتماما كبيرا من ناحية التطوير والارتقاء".

ووجه الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان الشكر للأشقاء في الكويت لمشاركتهم في هذه الجولة وظهورهم في أكثر من فئة؛ حيث كانت البطولة محطة مهمة لتعزيز مهارة لاعبيهم وصقل خبرتهم من خلال الاحتكاك مع متسابقين من مختلف أندية الدولة.

ومن المقرر أن تستمر منافسات البطولة حتى مايو المقبل مع تبقي جولتين من البطولة.

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