سعود بن صقر: «نصف الماراثون» يعزز مكانة رأس الخيمة وجهة رياضية عالمية

المصدر: رأس الخيمة - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة أمس، انطلاق النسخة الـ 16 من «نصف ماراثون رأس الخيمة 2023» في جزيرة المرجان.

وأطلق صاحب السمو حاكم رأس الخيمة إشارة بداية السباق، كما قام سموه بتكريم الفائزين بالمراكز الأولى في نهاية السباق، وأشاد بالمستوى والأداء المتميز الذي أظهره العداؤون.

وأكد سموه أن الاهتمام بالرياضة يأتي في صدارة أولويات رأس الخيمة من أجل تعزيز جودة حياة الأفراد ورفاه وصحة المجتمع، مشيراً سموه إلى أن نصف ماراثون رأس الخيمة حدث رياضي عالمي وأحد أهم الأحداث ضمن أجندة فعاليات رأس الخيمة، ويساهم في تعزيز مكانة الإمارة وجهة رياضية وسياحية عالمية.

وأشار صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي إلى أن نجاح رأس الخيمة في تنظيم مثل هذه الفعاليات الرياضية الكبرى، يؤكد قدرة الإمارة على استضافة أهم الأحداث العالمية في هذا المجال، بفضل ما تمتلكه من بنية تحتية متطورة، ومنشآت رياضية وفندقية راقية، ووجهات سياحية متنوعة وفريدة.

وسيطر الكينيون في فئة الرجال على المراكز الثلاثة الأولى، حيث حل بيرنارد كويتش بالمركز الأول محققاً أفضل زمن شخصي قدره 58:45 دقيقة وتوج بالميدالية الذهبية وتلاه دانييل ماتيكو، وريتشارد ياتور، وحققت الكينية هيلين أوبيري المركز الأول في سباق النخبة للسيدات لتتوج بالميدالية الذهبية بزمن قدره 1:05:05 ساعة، وتلتها الإثيوبية غوتيتوم تيكليزجي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز