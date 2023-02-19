منافسات قوية في افتتاح الكأس الغالية للغولف

المصدر: أبوظبي – فائز بجبوج

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أطلق الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس اتحاد الإمارات الغولف، أمس، منافسات النسخة الحادية عشرة من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للغولف، والمقامة برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، في ملعب نادي أبوظبي للغولف.

وشهدت البطولة منافسات قوية في فئتي الرجال والكبار من الرعيل الأول إلى جانب الشباب والناشئين والفتيات والصغار «صقور المستقبل»، وتشهد المنافسات مشاركة أكثر من 20 لاعباً ولاعبة ممن لا تتجاوز أعمارهم 12 سنة، وهم من ضمن مشروع البرنامج الوطني للصغار الذي أطلقه اتحاد اللعبة لنشر اللعبة.

وتشهد البطولة مشاركة 100 لاعب ولاعبة من الرجال والفتيات والمراحل السنية من المواطنين والمقيمين، إلى جانب قيادة اللعبة وروادها وأولياء الأمور، يتنافسون للفوز بلقب البطولة المقامة برعاية بنك «إتش أس بي سي» للخدمات المصرفية وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي.

وتحمل نسخة 2023، إقامة المنافسات ضمن مسابقة «الكروس» و«الصافي» بالصورة المعتمدة في البطولات العربية والخليجية عامة، لكل من فئات الرجال والفتيات، والشباب والناشئين، بالإضافة إلى تخصيص اتحاد الغولف لمسابقات تنافسية تشجيعية مرتبطة بالضربات الأفضل والأطول والأقرب إلى الحفر، على مضمار ملعب نادي أبوظبي للغولف.

مشاركة

وتشهد البطولة مشاركة الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، ومنهم سيف سلطان العرياني واللواء عبدالله السيد الهاشمي، وخالد الشامسي، وخلفان الكعبي، والعديد من رواد اللعبة والأعضاء السابقين ومنهم عبد الفتاح شرف، وإسماعيل الشريف ودرويش القبيسي وأكرم سكيك ومحمد درويش وسعيد مالك، إلى جانب عدد من أولياء الأمور.

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