147 لاعباً في دوري القوس والسهم

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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انطلقت أمس على ملاعب الحمرية، منافسات المرحلة الرابعة لدوري القوس والسهم، بمشاركة 147 لاعباً ولاعبة من الفئات والمراحل العمرية المختلفة، يمثلون 13 نادياً، وأكد حميد المشرخ، الأمين العام للاتحاد، أن المشاركة الكبيرة من الأندية، تعزز قدرات اللاعبين واللاعبات، وتسهم في بناء أجيال قادرة على تعزيز تطلعات الدولة في المشاركات الخارجية.

وقال: نمضي قدماً في إعداد منتخبات وطنية على أعلى مستوى، تنافس بقوة في البطولات الدولية. وأشار إلى أن مشاركة أصحاب الهمم، تؤكد القيمة الكبيرة لتميزهم، والارتقاء بمردودهم الفني، إلى جانب الأثر الكبير في تطوير مهاراتهم، وتعزيز قدراتهم النفسية والاجتماعية، انطلاقاً من رؤية قيادتنا الحكيمة في تمكين هذه الفئة، وتهيئة البيئات الحاضنة لإبداعهم وتفوقهم في شتى المجالات. وتوجّه المشرخ بالشكر والتقدير لنادي الحمرية، وأندية القوس والسهم في الدولة، لتفاعلها وتجاوبها مع برامج الاتحاد.

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