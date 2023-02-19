«الأبيض» يفوز على مصر وسوريا في افتتاح «سباعيات الرجبي العربية»

المصدر: العين – العوضي النمر

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فاز منتخب الإمارات الوطني للرجال على نظيره السوري 33 - 5 ، وعلى فلسطين 52 - 0 في افتتاح سباعيات البطولة العربية الثامنة للرجبي المقامة على ملاعب نادي العين للفروسية والرماية، حيث ظهر المنتخب بمستوى متميز وتناسق بصفوفه.

ونقل قيس الظالعي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للرجبي، للجميع أمنيات الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للرجبي،بالتوفيق والظهور بمستوى متميز.

وشهدت منافسات الرجال فوز ليبيا على الأردن 10 - 5، وعلى السعودية 21 - 14، ومصر على السعودية 21 - 0 ، وعلى الأردن 10 - 0 ،وتونس على فلسطين 31 - 0 وفي بطولة السيدات تفوق منتخب الإمارات الوطني على الأردن 27 - 0 ، وعلى مصر 17 - 0 ، وسط تألق اللاعبات فاطمة سعيد وفاطمة البلوشي وإليكس وروبين.

وفاز منتخب تونس على ليبيا 45 - 0، وعلى الأردن 26 - 0 ، فيما تعادل منتخبا مصر وسوريا 10 - 10 ،وفاز منتخب سوريا على ليبيا 45 - 0 .

استضافة

من جهة أخرى اعتمدت الجمعية العمومية للاتحاد العربي برئاسة قيس الظالعي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي استضافة السعودية النسخة التاسعة للرجال والرابعة للسيدات، خلال فبراير 2024، كما اعتمدت تقرير اللجنة التنفيذية الذي قدمه حمدان سليمان مدير الاتحاد، وأشادت «العمومية» بجهود الارتقاء باللعبة، وأكدت دعمها للاتحاد المغربي في قضية إيقافه الدولي والأفريقي، وتم التاكيد على ضرورة حل المشكلة، ليعود لممارسة نشاطه.

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