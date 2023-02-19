26 دولة في ملتقى الشارقة الدولي لـ«ألعاب قوى أصحاب الهمم»

المصدر: الشارقة - عدنان الغربي

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كشفت اللجنة العليا المنظمة لملتقى الشارقة الدولي لألعاب القوى لأصحاب الهمم عن تفاصيل النسخة الحادية عشرة التي تنطلق غداً بنادي الثقة في الشارقة تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، ويشارك في الملتقى، 350 لاعباً ولاعبة، يمثلون 26 دولة، وهي الإمارات.

والجزائر وأرمينيا وأستراليا والنمسا والبرازيل وبلغاريا وكندا والتشيك وفرنسا وألمانيا واليونان والهند واليابان والكويت وليتوانيا وموريشيوس وهولندا وعمان وسويسرا والسعودية وسوريا والمملكة المتحدة وتايلاند وتونس وكازاخستان.

منافسات

وتقام الفعاليات في منافسات المضمار 100م، 200م، 400م، 800م، 1500م، 5000م، بجانب منافسات الميدان (الصولجان، القرص، الرمح، الجلة، الوثب العالي، الوثب الطويل، الوثب الثلاثي)، وتشمل فئات مختلفة.

وتشارك الإمارات في الملتقى بـ69 لاعباً ولاعبة، من أندية أبوظبي والعين خورفكان،عجمان، دبي ،الثقة،لأصحاب الهمم في مقدمتهم الأولمبي محمد القايد وعدد من اللاعبين أصحاب الأرقام العالمية .

مؤتمر

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة العليا المنظمة للملتقى برئاسة الدكتور طارق بن خادم رئيس اللجنة رئيس مجلس إدارة نادي الثقة، للكشف عن تفاصيل البطولة، بحضور المستشار حميد العبار رئيس لجنة التسويق والاستثمار، وحسن البلغوني مدير العلاقات العامة وخدمة المجتمع في مصرف الشارقة الإسلامي.

وأحمد الطنيجي مدير إدارة المعايير السياحية هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وعلي الشامسي من دائرة الموانئ البحرية والجمارك بالشارقة، وأحمد المظلوم المدير التنفيذي للملتقى.

تطور

وأكد الدكتور طارق بن خادم أن الملتقى يشهد تطوراً ملحوظاً مشيراً لزيادة أعداد اللاعبين والدول، وأشاد بامكانات الشارقة، وما توفره من بنية تحتية ومرافق على أعلى المستويات العالمية في مجال رياضة أصحاب الهمم.

وقال المستشار حميد العبار: حرص الرعاة على دعم الملتقى إنما يأتي في إطار حرص مؤسساتنا على دعم أصحاب الهمم لما يحققونه من إنجازات للدولة.

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