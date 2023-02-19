«الشارقة» يتصدر «دولية أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو»

المصدر: أبوظبي - البيان

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حلّق نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بصدارة بطولة أبوظبي الدولية لرابطة محترفي الجوجيتسو، بدون بدلة، بصالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية مع ختام منافسات اليوم الأول، فيما حلّت أكاديمية A.F.N.T في المركز الثاني، وجاء شباب الأهلي ثالثاً، نظم البطولة اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالتعاون مع رابطة أبوظبي الدولية لمحترفي الجوجيتسو.

حضور‏

حضر النزالات محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وحسن الفردان الرئيس التنفيذي للفردان للصرافة، ومنصور الكتبي المدير التنفيذي،الخدمات الرقمية والمؤسسية، الموارد البشرية وشؤون الخدمات المساندة للمجموعة في شركة مبادلة للاستثمار، وطارق البحري مدير رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو.

وشهدت المنافسات مشاركة واسعة في فئات الناشئين والشباب والأساتذة، وتدخل البطولة ضمن التصنيف السنوي المعتمد لدى الرابطة حيث تمنح الفائز بالمركز الأول 600 نقطة تصنيفية عن كُل فئة، تشكّل بداية مثالية للاعبين.

وتقدم محمد سالم الظاهري باسم الاتحاد برسالة شكر وعرفان للقيادة الرشيدة، على دعمها المتواصل للرياضة والرياضيين، وخصوصاً الجوجيتسو التي تقود النهضة الرياضية للدولة من خلال الإنجازات التي يحققها أبناء وبنات الوطن في مختلف المحافل، وترسيخها لمكانة الإمارات والعاصمة أبوظبي كموطنٍ عالمي للعبة والوجهة الأولى للأبطال من جميع أنحاء العالم.

وأشاد الظاهري بالمشاركة الواسعة في البطولة من قبل اللاعبين والمحترفين الذين يمثلون أكثر من 50 دولة، وزيادة نسبة المشاركة بالمقارنة مع النسخ الماضية، منوهاً بجهود اللجنة المنظمة والشركاء الذين يساهمون بدقة التنظيم والاحترافية العالية والمظهر المشّرف الذي تظهر به البطولة، وبما يليق بمكانة الدولة والعاصمة أبوظبي في استضافة وتنظيم البطولات العالمية.

صناعة الأبطال

وأكّد الظاهري أن البطولة تعكس جودة البطولات التي تقدمها أبوظبي للعالم، لافتاً إلى أن عاصمة الجوجيتسو ترسخ موقعها كأكبر مطور للعبة على مستوى العالم، حيث أصبحت بطولاتها تتصدر الأجندات العالمية للرياضة، فضلاً عن مساهمتها في صقل المواهب وصناعة الأبطال وهو ما يواكب إستراتيجية اتحاد الإمارات للجوجيتسو الرامية إلى إعداد نخبة من النجوم القادرين على اعتلاء منصات التتويج الدولية.

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