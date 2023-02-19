تألق «الفاو» و«صوغان» في «ختامي المرموم للهجن»

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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تواصلت فعاليات مهرجان المرموم التراثي للهجن «ختامي المرموم 2023» في تحفة ميادين الهجن العربية الأصيلة بالمرموم.

حيث أقيم في اليوم السابع للمهرجان منافسات هجن أبناء القبائل في سن الحول والزمول وتنافست 832 مطية في 28 شوطاً، منها 12 شوطاً في الفترة المسائية لمسافة 8 كيلومترات.

وذهب ناموس أول أشواط الفترة المسائية والذي خصص للحول المحليات إلى شعار ناصر عبدالله أحمد عبدالله المسند، والذي قدم «الفاو» على الصدارة بزمن 12:27:0 دقيقة، وحققت «شرح» صاحبة رمز الثنايا في مهرجان إكسبو 2020 المملوكة لـ حمد راشد حمد غدير الكتبي صدارة الشوط الثاني للحول المهجنات بتوقيت 12:18:9 دقيقة، ونجح «صوغان» لـ سهيل قريع بالروس العامري في حسم قمة الشوط الثالث للزمول المحليات بعد أن سجل 12:43:7 دقيقة.

الفترة الصباحية

وشهد ميدان المرموم، في الفترة الصباحية إقامة 16 شوطاً في سن الحول والزمول لهجن أبناء القبائل للمسافة نفسها «8 كيلومترات»، خصصت منها 10 أشواط لهجن الإنتاج، وأهدت «شمعة» شعار راشد محمد راشد بن غدير الكتبي صدارة التحدي الرئيسي للحول المحليات للإنتاج في 12:31:4 دقيقة، وظفرت «الظبي» لـ خليفه عبدالله علي عبدالله العطية بالناموس في التحدي الرئيسي للحول المهجنات للإنتاج وسجلت 12:21:8 دقيقة كان هو الأفضل في الفترة الصباحية.

وكسب «الشامخ» المملوك لمحمد راشد حضيرم الكتبي صدارة الشوط الثالث للزمول المحليات للإنتاج بعد أن وصل لخط النهاية في 12:39:7 دقيقة، وكان التحدي الرئيسي للزمول المهجنات من نصيب شعار عبدالله حمد بن نصره العامري والذي قدم «ريبال» بطلاً للزمول المهجنات للإنتاج بتوقيت 12:38:2 دقيقة.

ويشهد ميدان المرموم، صباح ومساء اليوم الأحد إقامة تحديات الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ ضمن مهرجان ختامي المرموم 2023، والتي ستقام على مدار ستة وعشرين شوطاً، منها 14 شوطاً في الفترة الصباحية، و12 شوطاً في الفترة المسائية، وستكون مسافة السباق 8 كيلومترات.

نجاح

من جانبه، أكد محمد علي المنصوري عضو مجلس إدارة نادي دبي لسباقات الهجن، أن ميدان المرموم يشهد ملحمة تراثية رياضية تتجلى فيها روح المودة والترابط بين المشاركين الذين قدموا من كل ميادين الدولة مع إخوانهم من دول مجلس التعاون الخليجي فأتحفوا المهرجان بتواجدهم ومشاركتهم بأقوى المطايا مما جعل المنافسة تتسم بالقوة والإثارة.

وجهة

بدوره، أكد مطر علي بن هويدن عضو اتحاد سباقات الهجن، رئيس نادي الذيد لسباقات الهجن، أن مهرجان المرموم التراثي حدث كبير حافل استقطب أعداداً هائلة من عشاق الأصالة، فأصبح وجهة جاذبة للمشاركين في هذا المهرجان الذي ضم أقوى المطايا، حيث كانت المنافسة على أشدها بين هجن أصحاب السمو الشيوخ وأبناء القبائل، وأضاف: إن الفوز يسجل للجميع، وإن المشاركة في حد ذاتها ناموس يفرح أصحاب الهجن.

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