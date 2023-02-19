ختام الجولة الثانية لـ «كايت سيرف جزر دبي» اليوم

المصدر: دبي - البيان

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يسدل الستار اليوم على منافسات الجولة الثانية من بطولة دبي المفتوحة لألواح التزحلق على الماء بالمظلات - كايت سيرف - والتي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة فعاليات الموسم الرياضي 2023-2022.

وينظم النادي بطولة دبي المفتوحة للكايت سيرف بإشراف اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث وبالتعاون مع لجنة الإمارات للكايت سيرف والتجديف والتزحلق على المياه للموسم السادس على التوالي، حيث بات الحدث متنفساً لمحبي هذه الرياضة وموعداً سنوياً يترقبه عشاق هذا النوع من شغف المغامرة البحرية.

وانطلقت بنجاح أمس مراحل الجولة من خلال مسابقتي هايدروفويل ووينيغ فويل اللتين شهدتا مشاركة كبيرة فيما تستكمل مراحل الجولة الثانية اليوم من خلال مسابقتين الأولى الاستعراضات الحرة التي يأمل فيها نجوم منتخبنا تحقيق نتائج باهرة، بعد العودة من المشاركة في الجائزة الكبرى القطرية قبل أيام، والثانية مسابقة توين تيب، حيث سيتنافس الجميع على ألقاب الرجال والسيدات والناشئين والناشئات ومواطنين.

وخطف نجوم منتخبنا الوطني الأضواء في اليوم الأول، من خلال المشاركة في مسابقة هايدروفويل، حيث نال المتسابق رقم 22 بطلنا عبد العزيز عبدالله المرزوقي المركز الأول، فيما حل المتسابق رقم 25 بطلنا سهيل المري ثانياً، ونال المتسابق رقم 64 بطلنا أحمد المحيربي المركز الثالث، فيما نجح بطلنا الصاعد عبدالله المحيربي في الحصول على المركز الثاني لفئة الناشئين.

منافسات

وعلى صعيد منافسات المحترفين تألق البطل العالمي المتسابق رقم 57 السلوفيني توني فوديسيك، الذي يزور دبي للمرة الثامنة، محققاً صدارة فئة الرجال متقدماً على المتسابق رقم 32 الهولندي ادين جبرائيل فان دي، الذي احتل المركز الثاني، بينما تفوقت المتسابقة رقم 36 البريطانية سارا دوغلاس في منافسات السيدات.

ومن المتوقع أن يصل عدد المشاركين مع ختام الجولة الثانية اليوم، ما يزيد على 80 متسابقاً ومتسابقة، يمثلون العديد من البلدان حول قارات العالم هي: بريطانيا وفرنسا وسلوفينيا والبرتغال وإيطاليا والنمسا وأوكرانيا ورومانيا وبولندا وهولندا وكندا وجنوب أفريقيا وأستراليا وتايلاند والبرازيل والأردن ولبنان ومصر والمغرب.

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