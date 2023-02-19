«رماية» الإمارات يحصد 3 ميداليات في «عربية» القاهرة

المصدر: دبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

حصد منتخبنا الوطني للرماية 3 ميداليات ملونة في البطولة العربية لرماية البندقية والمسدس (10م)، التي أقيمت بالقاهرة بمشاركة 12 دولة، لتكون هذه الميداليات أولى إنجازات اتحاد الإمارات للرماية في 2023.

وفاز منتخب الإمارات بذهبية مسابقة المسدس لفرق الناشئين، وضم الفريق كلاً من الرماة محمد كامل مهدي، وعبدالله عبيد آل علي، وعبد سيف عبدالله.

كما فاز منتخبنا ببرونزية مسابقة البندقية لفردي السيدات عن طريق ياسمين عبد الرحمن تهلك، وبرونزية مسابقة المسدس لفردي الناشئين عن طريق عبدالله سيف عبدالله.

وشارك منتخبنا في البطولة بعشرة لاعبين، كما ضمت البعثة كلاً من الإداري علي بن نومة الكتبي والمدربين دليشود مختاروف وسيرجي جينادفيدج ومعمر العلاف، وإدارية السيدات حليمة الرئيسي. وأهدى رماة منتخب الإمارات هذا الإنجاز إلى الشيخ أحمد بن محمد بن حشر آل مكتوم رئيس اتحاد الرماية الداعم الرئيسي للاعبين وخصوصاً الناشئين.

وأكد طلال هندي المدير التنفيذي للاتحاد أن الحصول على هذه الميداليات يعبر عن رؤية اتحاد الرماية في الاستثمار الجيد في الناشئين كونهم نجوم المستقبل.

وأوضح أن هذا الإنجاز يجسد التعاون المشترك بين الاتحاد والأندية وفق الاستراتيجية التي يتم تنفيذها تحت رعاية الهيئة العامة للرياضة وبإشراف اللجنة الأولمبية الوطنية.

وحرص وفد من اتحاد الرماية على استقبال البعثة لدى عودتها إلى مطار دبي، وتقدم الوفد هند الحوسني أمين عام الاتحاد التي أشادت بجهود اللاعبين والمدربين خلال هذه البطولة، وأكدت حرص الاتحاد على الاستمرار قدماً في تنفيذ خططه وبرامجه لتطوير رياضة الرماية وتحقيق المزيد من الإنجازات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز