1000 مشارك في سباق الميل الأخير المجتمعي

المصدر: أبوظبي - البيان

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شارك أكثر من 1000 فرد،في الدورة الثانية من سباق الميل الأخير المجتمعي، الذي يقام بالتعاون بين حملة «مدى» ومجلس أبوظبي الرياضي، ضمن مبادرة خيرية تهدف إلى نشر الوعي، وجمع التبرعات، في سبيل القضاء على اثنين من أهم الأمراض المدارية المهملة.

وساهم الحدث في تحفيز أفراد المجتمع المحلي على ممارسة الرياضة والحفاظ على لياقتهم البدنية، أتاح لهم فرصة تقديم يد العون للمبادرة الخيرية التي تهدف إلى توفير الدعم في المجتمعات الأكثر ضعفاً في العالم، وستخصص عائدات السباق لصالح حملة «مدى» بهدف القضاء على مرضي العمى النهري وداء الفيلاريات اللمفي.

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