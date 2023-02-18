شباب الأهلي والشارقة يكسبان النقاط الاعتبارية بنهائي رجال اليد

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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أنهى فريقا شباب الأهلي والشارقة مشوارهما بنهائي الدور قبل النهائي لدوري رجال اليد بنجاح وباستحقاق، عندما تصدر فريق شباب الأهلي مجموعته الأولى برصيد 8 نقاط وتصدر الشارقة مجموعته الثانية برصيد 9 نقاط مثلت العلامة الكاملة عقب تحقيقهما الفوز اليوم السبت في الجولة الثالثة والأخيرة، جاء لـ «شباب الأهلي» على ضيفه الوصل بنتيجة (30-20)، والشارقة على الجزيرة (27-23) في لقاء أقيم على صالة نادي الشارقة. كما شهدت الجولة تحقيق العين انتصاراً صعباً على مضيفه مليحة (32-31)، قبل أن يعود النصر بالانتصار من صالة مستضيفه دبا الحصن جاء بفارق الهدفين وبنتيجة (23-21).

وأكد شباب الأهلي في ختام الدور ما قبل النهائي جدارته بصدارة المجموعة الأولى، بعد أن رفع «فرسان دبي» رصيدهم إلى ثماني نقاط بفارق النقطة عن العين الوصيف 7 نقاط، وتراجع مليحة إلى المركز الثالث برصيد خمس نقاط، فيما أودت خسارة الوصل من شباب الأهلي 20/30 بالبقاء بالمركز الرابع أربع نقاط.

وواصل الشارقة سجله الخالي من الهزائم، معززاً صدارته لفرق المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة برصيد تسع نقاط، بفارق النقطتين عن النصر في المركز الثاني، وليحافظ الجزيرة على المركز الثالث برصيد 5نقاط ودبا الحصن على المركز الرابع برصيد 3 نقاط.

نظام البطولة

وقضى نظام البطولة، بأن تحصل الفرق التي تنهي الدور ما قبل النهائي في المركزين الأول والثاني لكلتا المجموعتين على نقاط اعتبارية، بواقع نقطتين للمتصدر ونقطة واحدة لصاحب المركز الثاني، ترحل معها إلى الدور النهائي الذي ينطلق الشهر المقبل ويقام بنظام الدوري من مرحلة واحدة.

وبناءً على نتائج الدور ما قبل النهائي، يدخل فريقا الشارقة وشباب الأهلي الدور النهائي وهما متشاركان الصدارة برصيد النقطتين، يقابلها النصر والعين وهما متشاركان للمركز الثاني ورصيد النقطة الواحدة، على أن تستهل فرق الجزيرة والوصل ودبا الحصن ومليحة وهي برصيد صفر نقطة.

وتتوقف مسابقة الدوري العام بعد نهاية الدور نصف النهائي، نظراً لمشاركة الشارقة في بطولة الأندية الخليجية أبطال الكؤوس في نسختها التاسعة والثلاثين، والتي يستضيفها نادي النجمة البحريني بمملكة البحرين خلال الفترة من 8 إلى 17 مارس المقبل.

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