832 مطية تنافس في سن الحول والزمول بـ "ختامي المرموم" للهجن

المصدر: وام

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استضافت تحفة ميادين الهجن العربية الأصيلة بالمرموم اليوم منافسات هجن أبناء القبائل في سن الحول والزمول ضمن مهرجان المرموم التراثي للهجن “ ختامي المرموم 2023 ” وتنافست 832 مطية على مدار 28 شوطاً أقيمت صباحاً ومساءً وشهدت الفترة المسائية إقامة 12 شوطاً لمسافة 8 كيلومترات.

وذهب ناموس أول أشواط الفترة المسائية والذي خصص للحول المحليات إلى شعار ناصر عبدالله أحمد عبدالله المسند والذي قدم " الفاو " على الصدارة بزمن وقدره 12:27:0 دقيقة، فيما حققت "شرح" المملوكة لـ حمد راشد حمد غديّر الكتبي صدارة الشوط الثاني للحول المهجنات بتوقيت بلغ 12:18:9 دقيقة، بينما نجح " صوغان " لـ سهيل قريع بالروس العامري في حسم قمة الشوط الثالث للزمول المحليات بعد أن سجل توقيتاً وقدره 12:43:7 دقيقة، في حين تألق "نبهان" بشعار محمد نابت محمد خيله في الشوط الرابع للزمول المهجنات وحسم المعركة بتوقيت بلغ 12:37:2 دقيقة.

كما شهد ميدان المرموم صباح اليوم إقامة 16 تحدياً في سن الحول والزمول لهجن أبناء القبائل لمسافة 8 كيلومترات ضمن مهرجان ختامي المرموم 2023 خصصت منها 10 أشواط لهجن الإنتاج .

وأهدت "شمعة" شعار راشد محمد راشد بن غدير الكتبي صدارة التحدي الرئيسي للحول المحليات للإنتاج وذلك بزمن وقدره 12:31:4 دقيقة، فيما ظفرت "الظبي" لـ خليفة عبد الله علي عبدالله العطية بالناموس في التحدي الرئيسي للحول المهجنات للإنتاج وسجلت توقيتاً بلغ 12:21:8 دقيقة كان هو الأفضل في الفترة الصباحية، في حين كسب "الشامخ" المملوك لـ محمد راشد حضيرم الكتبي صدارة الشوط الثالث للزمول المحليات للإنتاج بعد أن وصل لخط النهاية في زمن بلغ 12:39:7 دقيقة.

وكان التحدي الرئيسي للزمول المهجنات من نصيب شعار عبدالله حمد بن نصره العامري والذي قدم "ريبال" بطلاً للزمول المهجنات للإنتاج بتوقيت وقدره 12:38:2 دقيقة.

وتقام صباح ومساء غد “الأحد ” تحديات الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ ضمن مهرجان ختامي المرموم 2023 وذلك على مدار 26 شوطاً منها 14 شوطاً في الفترة الصباحية و12 شوطاً في الفترة المسائية وستكون مسافة السباق 8 كيلومترات.

وشهدت منصة ميدان المرموم للهجن مساء الخميس الماضي إقامة فعاليات مزاد مختبر الجزيرة للهجن وذلك تحت إشراف وتنظيم نادي دبي لسباقات الهجن وعرضت من خلال المزاد 26 مطية تنحدر من سلالات فاخرة في عالم سباقات الهجن.

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