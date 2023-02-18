قرعة سهلة لـ «كبريات المصنفات» في «تنس دبي»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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جاءت قرعة بطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات سهلة، وفي مصلحة كبريات المصنفات، حيث ضمنت 8 لاعبات من بين المصنفات الـ 10 الأوائل عالمياً، تأهلهن المباشر إلى الدور الثاني، ولن تتواجه كبريات المصنفات وجهاً لوجه قبل منافسات ربع النهائي، ما يعزز حظوظهنّ في الوصول إلى أدوار متقدمة في البطولة.

وتنطلق منافسات الدور الأول للبطولة اليوم، وتستمر حتى 25 من الشهر الجاري، على ملاعب سوق دبي الحرة للتنس في منطقة القرهود، ويبلغ مجموع جوائزها المالية 2.9 مليون دولار أمريكي.

وأقيمت مراسم قرعة بطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات، ظهر أمس، بقاعة المجلس بالملعب الرئيس للبطولة، بحضور كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، وراميش سيدامبي رئيس العمليات في سوق دبي الحرة، وصلاح تهلك مدير بطولات سوق دبي الحرة للتنس، ودونا كيلسو ممثلة رابطة تنس المحترفات.

وضمت قائمة اللاعبات اللاتي ضمنّ تأهلن إلى الدور الثاني مباشرة، كلاً من البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة الأولى عالمياً، البلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الثانية، والأمريكية جيسيكا بيغولا، والفرنسية كارولين غارسيا، المصنفتين الرابعة والخامسة، والأمريكية كوكو غوف المصنفة السادسة، واليونانية ماريا ساكاري المصنفة السابعة، والمصنفة الثامنة عالمياً الروسية داريا كاساتكينا، والسويسرية بليندا بينتشيتش المصنفة التاسعة، وحاملة لقب 2019.

دفاع عن اللقب

وتستهل اللاتفية يلينا أوستابينكو، المصنفة 14، حملة الدفاع عن لقبها بمواجهة سهلة، تجمعها مع الأوكرانية كاترينا زافتسكا المصنفة 277 عالمياً، غداً.

وتشارك 5 لاعبات ببطاقة دعوة، وهنّ الأمريكية صوفيا كينين، والروسية فيرا زفوناريفا، والتركية أوز أيبيك، والأوكرانية مارتا كوستيوك، والتشيكية ليندا فروهفيتوفا.

لم تسفر نتائج القرعة عن مواجهات نارية في الدور الأول، لكن التنافس سيشتد أكثر فأكثر، مع تقدم المنافسات، وخصوصاً مع الوصول إلى ربع النهائي، ومن أبرز مباريات الدور الأول، المواجهة المرتقبة التي تجمع النجمتين الصينيتين المصنفتين 22 و24 عالمياً، شواي تشانغ وكينوين شينغ، وكذلك مباراة الإسبانية باولا باردوسا، المصنفة 20، مع الروسية ليودميلا سامسونوفا، المصنفة 15، ومباراة الكازاخية ايلينا ريباكينا، المصنفة 10، مع الكندية بيانكا أندريسكو، المصنفة 36، إضافة إلى مباراة السويسرية جيل تيخمان المصنفة 28، مع الروسية أناستازيا بوتانوفا المصنفة 31، وتلتقي البرازيلية بياتريز حداد مايا المصنفة 12 عالمياً، مع الرومانية سورانا سيرستيا.

وتقام اليوم 12 مباراة لحساب الدور الأول، بداية من الساعة 12 ظهراً، من بينها مواجهة التشيكية بيترا كفيتوفا المصنفة 13، وحاملة لقب نسخة 2013، مع الإيطالية مارتينا تريفيسان، والإيطالية ياسمين باوليني، مع الأمريكية ماديسون كيز، والتشيكية باربورا كريشكوفا، التي حازت لقب الوصافة مرتين في 2016 و2021، مع الرومانية أيرينا كاميليا.

قوة

وأكد صلاح تهلك أن مشاركة 17 لعبة من بين أفضل 20 لاعبة في العالم، يعكس قوة النسخة 23 لبطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات، ومدى أهمية البطولة، ومكانتها ضمن أجندة التنس العالمي، وقال: جمعني حديث مع ممثلة رابطة تنس المحترفات، دونا كيلسو، عقب القرعة، وأعربت لي عن إعجابها بمستوى التنظيم، وعن انبهارها بالعدد الكبير للاعبات المصنفات المشاركات في البطولة، وقالت لي إن ما نشاهده في بطولة سوق دبي الحرة للتنس، يضاهي بطولات «غراند سلام»، هذا أمر رائع، وحافز لنا لبذل المزيد من الجهود، حتى نرتقي بالبطولة إلى مستويات أفضل.

وأكد تهلك أن منافسات النسخة 23، ستكون قوية للغاية، وخاصة مع بداية الدور الثاني، الذي سيشهد العديد من المباريات متقاربة المستوى، مشيراً إلى أن ذلك يشكل حافزاً للجماهير لحضور المباريات في الملعب، موضحاً أن رفع تصنيف البطولة إلى فئة 1000 نقطة، يعد أحد أبرز العوامل التي ساهمت في جذب هذا العدد الكبير من كبريات المصنفات في عالم الكرة الصفراء، وأضاف: موعد إقامة البطولة، الذي يأتي عقب بطولة أستراليا المفتوحة، وقبل بطولة أنيان ويلز، يعتبر مميزاً للاعبات التنس ومناسباً لهنّ، لذا، تحرص أغلب اللاعبات على الوجود بشكل سنوي في دبي.

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