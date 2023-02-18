رئيس اتحاد القوى : نصف ماراثون رأس الخيمة يرسخ ريادة الإمارات في تنظيم الفعاليات الدولية

المصدر: وام

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اللواء الدكتور محمد المر رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى أن حرص صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة على تعزيز الاهتمام بنصف ماراثون رأس الخيمة، وحضوره منذ البداية حتى نهاية السباق لتتويج الفائزين، منحه زخماً كبيراً.

وأشار إلى أن اهتمام سموه بحضور السباق أضاف الكثير من المعطيات الإيجابية التي تعزز وترسخ ريادة وتميز الإمارات في استضافة وتنظيم الفعاليات الرياضية المختلفة.

وقال: فخورون للغاية لأن نصف ماراثون رأس الخيمة يشهد نمواً مستمراً ونجاحاً متتالياً ، حيث تتميز نسخة هذا العام بكونها استقطبت أعداداً متزايدة من العدّائين أكثر من الماضي، منهم الكثير من الرياضيين المحترفين، ما يعزّز مكانته كأحد أفضل سباقات نصف الماراثون في العالم.

وأوضح أن المنافسة القوية في هذه النسخة ترسخ مكانة هذا السباق، خاصة أن المنافسة المتجددة في كل عام تعكس حجم الاهتمام.

وأضاف: تابعنا المستوى المتميز للعدائين والرغبة الكبيرة في الوصول إلى خط النهاية، خاصة من العدائين الكينيين، الذين حصدوا المراكز الثلاثة الأولى على مستوى الرجال، والمركز الأول في سباق النخبة للسيدات.



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