الكينيون يسيطرون على المراكز الأولى في نصف ماراثون رأس الخيمة

المصدر: وام

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سيطر الكينيون في فئة الرجال على المراتب الثلاثة الأولى ضمن منافسات النسخة السادسة عشرة من نصف ماراثون رأس الخيمة، بمشاركة نخبة الرياضيين والعدائين العالمين، من المحترفين والهواة.

فقد حل العداء الكيني بيرنارد كويتش بالمرتية الأولى محققًا أفضل زمن شخصي قدره 58:45، ليتوج بالميدالية الذهبية وبالمركز الثاني جاء دانييل ماتيكو، بزمن قدره 58:49 والمركز الثالث ريتشارد ياتور، الذي سجل زمناً قدره 59:37.

وحققت العداءة الكينية هيلين أوبيري المركز الأول في سباق النخبة للسيدات لتتوج بالميدالية الذهبية بزمن قدره 1:05:05، في حين كان المركز الثاني من نصيب العداءة الإثيوبية غوتيتوم تيكليزجي بزمن قدره 1:05:51، أما المركز الثالث في السباق فكان لصالح العداءة الإثيوبية فاو بيزاب التي أنهت السباق بزمن قدره 1:06:04.

شارك في السباق 28 عداءً وتم تكريم الفائزين بالمراكز الأولى في حفل توزيع الجوائز.

وإضافة إلى فئة النخبة، فقد سجل السباق حضور أكثر من 5500 مشارك ضمن أربع فئات من ضمنها نصف الماراثون، ونصف الماراثون لفرق التتابع لاثنين، وسباق 5 كم، وسباق 1 ميل، بجوائز مالية وقدرها 1,219,000 درهم إماراتي.

واستضاف نصف ماراثون رأس الخيمة لهذا العام العدائين والجمهور في قرية السباق الحافلة بالفعاليات والأنشطة العائلية المميزة والتي قدمت لضيوفها العديد من التجارب المثيرة والتفاعلية والترفيهية، إلى جانب الموسيقى الحية والأنشطة الرياضية وغير ذلك من الفعاليات.

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