3 ميداليات لمنتخب الرماية في البطولة العربية

المصدر: وام

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حصد منتخبنا الوطني للرماية 3 ميداليات ملونة في البطولة العربية لرماية البندقية والمسدس (10م) ، التي أقيمت بالقاهرة بمشاركة 12 دولة، لتكون هذه الميداليات أولى إنجازات اتحاد الإمارات للرماية في 2023.

وفاز منتخب الإمارات بذهبية مسابقة المسدس لفرق الناشئين، وضم الفريق كل من الرماة محمد كامل مهدي، وعبد الله عبيد آل علي، وعبد سيف عبد الله.

كما فاز منتخبنا ببرونزية مسابقة البندقية لفردي السيدات عن طريق ياسمين عبد الرحمن تهلك، وبرونزية مسابقة المسدس لفردي الناشئين عن طريق عبد الله سيف عبد الله.

وشارك منتخبنا في البطولة بعشرة لاعبين، كما ضمت البعثة كلا من الإداري علي بن نومة الكتبي والمدربين دليشود مختاروف وسيرجي جينادفيدج ومعمر العلاف، وإدارية السيدات حليمة الرئيسي.

وأهدى رماة منتخب الإمارات هذا الإنجاز إلى سعادة الشيخ أحمد بن محمد بن حشر آل مكتوم رئيس اتحاد الرماية الداعم الرئيسي للاعبين وخاصة الناشئين.

وأكد طلال هندي المدير التنفيذي للاتحاد أن الحصول على هذه الميداليات يعبر عن رؤية اتحاد الرماية في الاستثمار الجيد في الناشئين كونهم نجوم المستقبل.

وأوضح أن هذا الإنجاز يجسد التعاون المشترك بين الاتحاد والأندية وفق الاستراتيجية التي يتم تنفيذها تحت رعاية الهيئة العامة الرياضة وبإشراف اللجنة الأولمبية الوطنية.

وحرص وفد من اتحاد الرماية على استقبال البعثة لدى عودتها إلى مطار دبي، وتقدم الوفد هند الحوسني أمين عام الاتحاد التي أشادت بجهود اللاعبين والمدربين خلال هذه البطولة، وأكدت حرص الاتحاد على الاستمرار قدما في تنفيذ خطط وبرامجه لتطوير رياضة الرماية وتحقيق المزيد من الإنجازات.

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