4 دراجين عالميين ينضمون إلى طواف الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، انضمام 4 دراجين عالميين، للمشاركة في النسخة الخامسة من طواف الإمارات المرتقب الذي يقام من 20 إلى 26 الجاري، وهم الإسباني بيلو بلباو من فريق «البحرين - فيكتوريوس»، والبريطاني مارك كافنديش من فريق «أستانا كازاكستان»، والهولندي ديلان جرونويجن من فريق ج «ايكو العلا»، والإيطالي إيليا فيفياني من فريق «إينيوس جرينادييرز».

وأحرز بيلو بلباو المركز الثالث في نسخة العام الماضي من الطواف، فيما سبق لكافنديش تحقيق 4 انتصارات في المنافسات، بينما حقق جرونويجن الفوز في 5 مراحل من طواف فرنسا للدراجات (بين 2017 و2022)، كما فاز بالمرحلة الرابعة في طواف الإمارات 2020، ونال فيفياني القميص الأخضر في طواف 2019.

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